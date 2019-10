Pump track, taglio del nastro a Fossacesia [FOTO]

FOSSACESIA – Un piccolo circuito, fatto di gobbe, cunette, curve paraboliche, che è aperto gratuitamente per il divertimento di esperti, neofiti, grandi e piccini. Questo era l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale e dell’ex ciclista professionista Moreno Di Biase che l’ha proposta nello scorso mese di agosto, e inaugurata ieri mattina a Fossacesia.

Al taglio del nastro, il Sindaco Enrico Di Giuseppe, gli assessori Maura Sgrignuoli e Danilo Petragnani, i consiglieri comunali Ester Maria Di Filippo, Umberto Petrosemolo, Alberto Marrone, Mariella Arrizza e Pamela Luciani, il Comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio, una rappresentanza della Protezione Civile comunale. Presenti alla manifestazione il Presidente Abruzzo della Federazione Italiana Ciclistica, Mauro Marrone, il Presidente dell’Associazione Ciclistica Alessandro Fantini, Antonio Cimini e tanti ragazzi e genitori di Fossacesia e dei centri vicini, soddisfatti per avere a disposizione uno spazio dedicato al pump track, riconosciuta come vera e propria disciplina dall’Unione Ciclistica Internazionale.

“Oggi più che mai che la difesa dell’ambiente è diventata una priorità assoluta, la bicicletta rappresenta uno dei mezzi più sostenibile che ci siano. L’aver accolto la proposta di Moreno Di Biase per noi significa attuare quel programma di difesa ambientale e della mobilità green sulle quali la nostra Amministrazione è impegnata da anni – ha detto nel suo intervento il Sindaco Di Giuseppantonio -. Fossacesia vuol anche dire bicicletta. Abbiamo molti appassionati del pedale, soprattutto questa è la città di Alessandro Fantini ed è la località che era nel cuore di Gino Bartali”.

“É stata realizzata una struttura completamente ecosostenibile e versatile nel Parco della Libertà, spazio che si presta per praticare uno sport sempre più amato – ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli –. In queste settimane abbiamo lavorato con Moreno Di Biase, curando tutte le fasi del progetto e oggi finalmente tanti bambini, ragazzi e appassionati potranno divertirsi e fare sport”.

La pista si adatta a tutti i biker, ha dossi alternati in modo regolare e curve paraboliche, per soddisfare le diverse capacità, in primis l’equilibrio in sella alla bicicletta e per superare gli ostacoli. Uno spazio su cemento sarà invece riservato ai corsi della Scuola di Ciclismo diretta da Moreno Di Biase. Un’offerta, quindi, completa per promuovere e invogliare le persone a muoversi in bici e al contempo educare i più piccoli all’uso della bicicletta, badando alla sicurezza e alle regole stradali.