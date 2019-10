Nuovo sopralluogo al reparto di Geriatria a Pescara dell’Assessore Di Nisio

PESCARA – Lo scorso 4 ottobre nuova visita dell’Assessore Nicoletta Di Nisio, insieme al Sindaco Carlo Masci ed al capogruppo UDC Massimiliano Pignoli al reparto di Geriatria dell’Ospedale di Pescara dove già lo scorso 2 ottobre si era recata in occasione della “Festa dei Nonni”. Insieme al Sindaco ed al capogruppo UDC Massimiliano Pignoli hanno incontrato il personale del reparto – presente il Direttore sanitario dell’Ospedale di Pescara. Si legge nella nota dell’Assessore Di Nisio:

“Problemi ce ne sono, accentuati – come molti di voi sanno – in periodi “critici” quali l’inizio dell’inverno ed il periodo estivo in concomitanza con le “ondate di calore”. Rafforzare il personale che tanto si dedica ad assistere i ricoverati (nella foto ho voluto fosse presente Cinzia Auriti, Infermiera, in rappresentanza di tutto il personale dagli OSS, agli Infermieri, ai Medici che tanto si spendono, tra mille difficoltà, per garantire non solo la cura delle patologie ma la tanta Umanità e Serenità ai ricoverati).

L’obiettivo che io sostengo da tempo è di unire Territorio-Ospedale con una fattiva integrazione. L’ho anche fatto presente all’Assessore alla Salute regionale Nicoletta Verì sollecitando interventi in tal senso. Questo diminuirebbe di molto i ricoveri.

Un capillare ed aumentata efficienza dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) permetterebbe a chi ne ha la necessità di curarsi a casa – assistito domiciliarmente – e in un ambiente a lui conosciuto, circondato dai propri familiari. Quindi una soluzione meno impattante per il malato e con un notevole risparmio di costi per la collettività.

Speriamo anche che presto vengano sbloccate le assunzioni del personale per “rimpiazzare” i tantissimi pensionamenti, e quelli all’orizzonte (molti già previsti nei prossimi mesi)”.

Nella foto da sinistra: Valterio Fortunato – Direttore Sanitario Ospedale Pe, Emilio Simeone – Primario di Geriatria, Carlo Masci – Sindaco di Pescara, Assessore Nicoletta Di Nisio, Cinzia Auriti – Infermiera, Massimiliano Pignoli – capogruppo UDC