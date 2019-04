Pulizia vetrate scuola con Edilizia Acrobatica alla Di Marzio – Michetti

PESCARA – “Prenderà il via domani, giovedì 18 aprile, la pulizia complessiva delle centinaia di vetrate della sede dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ con l’impiego degli operatori dell’Edilizia Acrobatica che, alle 10.30, si caleranno con le funi dal tetto della scuola per raggiungere ogni imposta. Sarà un momento di spettacolo, oltre che di grande impegno, con il quale parte il restyling ordinario dell’edificio”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ Maria Antonella Ascani.

“Da diverse settimane – ha spiegato la dirigente Ascani – abbiamo iniziato le attività per garantire la costante pulizia dei nostri spazi scolastici, coinvolgendo a turnazione anche gli stessi studenti. Ogni settimana una o due classi, armate di ramazza e palette, raccolgono le foglie nei cortili e nei giardini esterni, spazzano a terra e raccolgono cartacce e rifiuti di vario genere spesso lasciati dopo la ricreazione.

Si tratta di un’esperienza scelta e programmata dal nostro Istituto proprio per responsabilizzare i ragazzi, renderli partecipi della custodia di quello che è patrimonio di tutti, che rappresenta un bene della nostra comunità scolastica, tutti dobbiamo sentirci in dovere di vigilare sulla corretta manutenzione e conduzione delle aule, dei giardini, dei cortili, dei corridoi e dei nostri laboratori, e tutti dobbiamo farci carico della loro cura quotidiana, anche attraverso il lavoro manuale, ciascuno secondo le proprie possibilità, e su questo abbiamo anche incontrato il pieno sostegno delle famiglie. Ora alziamo l’asticella degli interventi da effettuare: la nostra sede, molto grande, conta centinaia e centinaia di finestre su ogni lato dell’edificio, finestre che forse da anni attendono una pulizia complessiva e radicale, che però va eseguita necessariamente dall’esterno.

Per questa ragione, dopo un’attenta ricerca, abbiamo contattato gli operatori dell’Edilizia Acrobatica che domani, giovedì 18 aprile – ha proseguito la Dirigente Ascani – effettueranno un intervento spettacolare sulla scuola: a partire dalle 10.30, agganciati con funi e corde da arrampicata, si caleranno dal tetto del fabbricato per pulire le vetrate della prima facciata dello stabile, a ridosso delle scale d’ingresso esterne, sotto il coordinamento dei docenti Paolo D’Incecco e Simona Camplone.

Abbiamo scelto di eseguire l’intervento nel primo giorno delle vacanze di Pasqua approfittando dell’assenza degli studenti perché, per ragioni di sicurezza, è bene che le aule interessate dalla bonifica siano vuote, sia per garantire ampio margine di manovra agli operatori impegnati nella pulizia ‘volante’, sia per consentire l’utilizzo di prodotti efficaci a rimuovere la polvere accumulata da anni su quelle finestre. Tale intervento conferma l’attenzione del nostro Istituto nei confronti del benessere dei nostri ragazzi che al rientro dalle festività pasquali troveranno finestre pienamente agibili e fruibili”.