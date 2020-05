Pulizia dei terreni incolti, dal comune di Spoltore pubblicata l’ordinanza

SPOLTORE – Pulizia dei terreni incolti e spazi verdi dalle erbacce, di siepi ed alberi in prossimità del ciglio stradale: un obbligo per i proprietari previsto dall’ordinanza sindacale che, come ogni anno, chiede ai privati di ripetere sistematicamente la manutenzione per tutta la stagione estiva. L’atto è stato pubblicato ieri (7 maggio 2020) sull’albo pretorio. A vigilare sulla sicurezza di tutti saranno anche i cittadini, che possono segnalare, attraverso un’apposita modulistica, situazioni di degrado e pericolo, ma solo al termine del periodo concesso per dare seguito all’ordinanza, che chiede di garantire la pulizia dei luoghi dal 20 maggio al 19 settembre 2020.

L’obiettivo è ovviamente minimizzare i rischi di incendio che, con le alte temperature, posso essere facilitati dalla presenza di arbusti e sterpaglie: “è in ogni caso” prosegue “un contributo importante alla perfetta pulizia della nostra città, permette di garantire standard igienici regolari, e tutti sappiamo quanto sia importante in questo periodo, anche per agevolare le sanificazioni periodiche delle strade”.

L’ordinanza sindacale n. 25 del 7 maggio impone, per questioni di incolumità, igiene pubblica e decoro urbano, anche di tagliare l’erba lungo i muri di cinta delle abitazioni e di fabbricati, liberare da detriti e rami i fossi privati. I giardini, i cortili e gli orti, inoltre, dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta e smaltimento della acque per impedire qualsiasi ristagno o impaludamento. Un aspetto importante anche per prevenire la riproduzione e la diffusione di insetti e zanzare. E’ obbligatoria anche una adeguata pulizia e manutenzione dei fossi privati, affinché il regolare deflusso della acque non venga ostacolato.

L’ordinanza ha previsto un primo step, entro il 20 maggio, per il quale si chiede “ai proprietari di terreni incolti, di aree agricole, di aree verdi urbane, ai proprietari di villette con giardini o campi, ai responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con aree pertinenziali di provvedere con un primo intervento a effettuare lavori di pulizia a propria cura con la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica”. La sanzione per gli inadempienti è prevista dal codice della strada da 173 euro a 695 euro, con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’autore della violazione. Il mancato rispetto dell’ordinanza e del regolamento prevedono invece una sanzione di 154,94 euro.

Sulla sezione modulistica del sito web del comune di Spoltore, a partire dal 20 maggio, sarà disponibile il modello di segnalazione da compilare e presentare all’ufficio protocollo del Comune, trasmettere per mail o PEC con allegato documento d’identità del segnalante. Le segnalazioni generiche, non comprensibili e sprovviste dell’allegato documento d’identità o non verranno prese in considerazione o, se parzialmente comprensibili, verranno evase solo dopo la verifica di quelle pervenute in modo corretto, al fine di evitare perdite di tempo e di risorse. E’ possibile consultare e scaricare il testo integrale della ordinanza sindacale dal sito istituzionale del Comune di Spoltore, all’indirizzo: www.comune.spoltore.pe.it, nella sezione Albo Pretorio On Line.