Pulifondali 2022, i subacquei della FIPSAS in azione a Fossacesia

L’iniziativa si svolgerà domenica 5 giugno nei mari di Fossacesia in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

FOSSACESIA – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si svolgerà il prossimo 5 giugno, Fossacesia, insieme a Castellammare del Golfo (Trapani–Sicilia), Cecina (Livorno–Toscana), Agropoli (Salerno–Campania), Santa Maria di Leuca (Lecce–Puglia) e Isola di Capo Rizzuto (Crotone–Calabria) è l’unica località abruzzese scelta per l’iniziativa il “Ripristino degli Ecosistemi”. “Pulifondali”, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva-Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS), con il patrocinio di RAI per il Sociale e le Capitanerie di Porto, per dare il proprio contributo al miglioramento dell’ecosistema marino italiano. L’obiettivo, pulire i fondali di alcune tra le più belle località d’Italia, riportando a secco ciò che è stato disperso in mare, di rintracciare e salpare le innumerevoli “reti fantasma” che spesso impediscono il corretto ciclo della vita marina.

“Ringrazio la FIPSAS, che ha dato vita all’iniziativa in alcune delle località marittime più belle d’Italia. Fossacesia è tra esse per sottolineare il messaggio di rispetto e tutela dell’ambiente nella giornata ad esso dedicata. Il fondo marino sarà controllato dai sommozzatori, ripulito nel caso fossero trovati rifiuti o oggetti abbandonati in mare e poi i materiali raccolti saranno recuperati dall’azienda del servizio di igiene urbana e saranno differenziati e avviati al riciclo” – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio.

“Aderiamo all’iniziativa nazionale condividendone lo spirito di rispetto dei fondali marini e dell’ecosistema – aggiungono il sindaco ed Umberto Petrosemolo, consigliere comunale con delega alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente e tra l’altro è anche Ispettore Ambientale –. Per l’occasione, promuoviamo anche la pulizia della spiaggia della Marina e invitiamo già da ora tutti i cittadini, soprattutto i più piccoli, ad aderire”.