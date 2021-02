“Puliamo noi il fiume Tordino”: ecco quando

Il 14 febbraio i volontari delle Guide del Borsacchio, del WWF, della FIAB e dello IAAP puliranno a mano la foce del fiume dai rifiuti

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta dalle Guide della Riserva del Borsacchio su evento “Puliamo Noi il Fiumo Tordino”.

“Le Guide del Borsacchio non hanno sosta. Abbiamo risposto all’appello di alcuni cittadini che hanno chiesto un nostro intervento alla foce del fiume Tordino lato Roseto degli Abruzzi.

La foce del Tordino è un tesoro di biodiversità. Un habitat unico per molte specie e dal famoso ponte in legno ciclo pedonale è possibile scoprire un mondo diverso e meraviglioso a pochi passi da casa.

Purtroppo anche qui incivili ed incuria hanno lasciato un segno. Il tratto ciclabile, in particolare il ponte in legno, è in stato di degrado. Gli argini e la foce sono invasi da tonnellate di rifiuti buttati da incivili. E’ una vera e propria discarica a cielo aperto abusiva dove , perfino con camion, criminali vengono a sversare rifuti.

Per questo il 14 Febbraio 2021 saremo con i volontari delle Guide del Borsacchio, del WWF, della FIAB e dello IAAP per pulire il più possibile e lanciare un doppio segnale:

La natura va rispettata e la mobilità sostenibile tutelata.

Puliremo e accenderemo i riflettori sui problemi ambientali della Foce del Tordino e faremo un focus sulla valorizzazione del tratto ciclabile chiedendo un rapido intervento per il ponte ormai degradato”.

Programma:

Pulizia a mano della Foce del Fiume Tordino devastata dai rifiuti.

9.30 Raduno alla Area Sosta Camper Gulliver a Cologna Spiaggia (Poco prima del ponte in legno del Tordino in Via del Mare)

9.45 Laboratorio Vita sotto l’acqua

10.00 Pulizia a Mano (daremo guanti monouso, buste e bastoni da raccolta ma consigliamo di portare guanti da lavoro)

12.00 Termine

Per chi vuole arrivare in bicicletta alcune guide si faranno trovare al lido Celommi a Roseto alle 9.00 per partire insieme