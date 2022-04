Provincia Teramo partecipa di nuovo al Comitato Fiera per l’Agricoltura

TERAMO – La Provincia partecipa di nuovo al Comitato Fiera per l’Agricoltura: “con un impegno anche economico che sarà quantificato in sede di bilancio preventivo ma è una segnale di attenzione che vogliamo dare – dichiara il consigliere delegato alla Città di Teramo, Luca Corona che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione del programma della manifestazione – perchè la Fiera rappresenta un pezzo importante della storia della città ed è, comunque, un attrattore che porta a Teramo persone da tutta la provincia e anche da fuori regione. Credo che il luogo scelto, il Parco Fluviale, pur nell’incognita del tempo, sia una bella soluzione perchè è davvero un’area accogliente e suggestiva, una peculiarità tutta nostra visto che sono pochissime le città che possono vantare un anello di verde attorno ai fiumi e al centro storico. In passato, la Provincia, è stata una protagonista di primo piano e mi auguro che possa tornare ad esserlo magari con una spazio dedicato all’ambiente e alle tematiche ambientali”.

