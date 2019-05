Provincia Teramo, nominati i componenti delle commissioni consiliari

TERAMO – Ieri pomeriggio, martedì 22 maggio il Consiglio provinciale ha nominato all’unanimità i componenti delle quattro commissioni consiliari previste dallo Statuto. Della prima commissione (Statuto, politiche giovanili etc etc) fanno parte i consiglieri Beta Costantini e Gennarino Di Lorenzo (La forza del territorio), Domenico Pavone (Il territorio e la gente), Martina Maranella e Vincenzo Di Marco (La casa dei Comuni). Presidente Beta Costantini.

Nella seconda commissione (bilancio, partecipate, personale, contenzioso) sono stati designati: Alessandro Recchiuti e Beta Costantini (La forza del territorio), Domenico Pavone “Il territorio e la gente”, Graziella Cordone e Mauro Scarpantonio (La casa dei comuni). Presidente Domenico Pavone.

Nella terza commissione (pianificazione territoriale, viabilità, edilizia scolastica, trasporti, protezione civile) ci sono: Gennarino Di Lorenzo e Luca Frangioni (La forza del territorio), Berardino Cardinale (Il territorio e la gente), Graziano Ciapanna e Marco Angelini (La casa dei Comuni). Presidente Gennarino Di Lorenzo.

Infine per la commissione di vigilanza e garanzia è stata designata presidente Martina Maranella e ne fanno parte Alessandro Recchiuti, Luca Frangioni, Berardo Cardinale, Marco Angelini.

In apertura dei lavori il presidente Diego Di Bonaventura ha rivolto un pensiero di cordoglio chiedendo un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Dante Di Giuseppe, medico di Mosciano Sant’Angelo, consigliere provinciale durante il primo mandato di Claudio Ruffini e per Nerio Rosa, preside per ventisette anni del Liceo Artistico di Teramo, storico e critico letterario.