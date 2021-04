Provincia dell’Aquila, gli interventi previsti nel bilancio 2021-2023

Previsti importanti interventi su viabilità, edilizia scolastica e per la ricostruzione di immobili dell’ente danneggiati dal sisma

L’AQUILA – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del bilancio triennale 2021-2023 della Provincia, che nella città dell’Aquila e nel comprensorio aquilano prevedono importanti interventi su viabilità, edilizia scolastica e per la ricostruzione di immobili dell’ente danneggiati dal sisma.” – Lo dichiarano congiuntamente il vice presidente della Provincia con delega edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi, ed i consiglieri Luca Rocci, delegato viabilità, Francesco De Santis, delegato edilizia pubblica, Dino Morelli, delegato ambiente.

Per la viabilità sono previsti i seguenti interventi:

– risanamento “Ponte Rasarolo”, S.R. 615 Fraz. Pianola/L’Aquila, euro 1.390.000;

– S.P. 1 “Amiternina”, realizzazione nuova variante di Sassa/L’Aquila, euro 1.610.000;

– barriere di protezione, S.R. 17 bis “Della Funivia del Gran Sasso”, euro 300 mila;

– protezioni valanghe S.R. 17 bis direzione B, loc. Monte Cristo, euro 400 mila;

– barriere e segnaletica S.P. 7 di Castel del Monte/Barisciano/Calascio/Santo Stefano, euro 300 mila

– consolidamento, S.R. 602 “Forca di Penne”, Ofena, euro 300 mila;

– rifacimento piani viabili, S.P. 70 di Collebrincioni ed S.P. 28 “Verricense” di Montereale, euro 600 mila;

– rifacimento piani viabili, S.P. 91 di Stiffe ed S.P. 92 di Villa Sant’Angelo, euro 500 mila;

– rifacimento piani viabili, S.R. 261 “Subequana”, euro 587 mila;

– adeguamento progettuale per la realizzazione di nuova rotatoria S.P.33/S.S.17, Fraz. Coppito/L’Aquila, euro 50 mila;

Per l’edilizia scolastica, sono previsti i seguenti interventi:

– completamento lavori della sede dei licei “D. Cotugno” di Pettino (servizi igienici, tinteggiature, infissi),

euro 500 mila;

– efficientamento energetico sede Accademia delle Belle Arti, euro 940 mila;

– lavori manutenzione sede I.I.S. “A. D’Aosta”, euro 650 mila;

Inoltre, sono state stanziate risorse per affidare le progettazioni per lavori inerenti le sedi uffici di proprietà dell’ente situate a L’Aquila, danneggiate dal sisma del 2009:

– adeguamento sismico sede in Via Verdi, euro 738 mila;

– demolizione e ricostruzione edificio in Via Trecco, euro 225 mila;

– demolizione e ricostruzione edificio in Via Strinella (ex Provveditorato agli Studi), euro 1 milione;

– restauro Palazzo Quinzi, euro 1 milione.

“Sebbene l’ente sconti carenze, soprattutto di organico, dovute alla pessima riforma “Delrio” varata dal governo di centrosinistra nel 2014 – concludono Vincenzo Calvisi, Luca Rocci, Francesco De Santis e Dino Morelli – siamo riusciti a programmare un quadro di opere pubbliche rilevanti per il nostro territorio; un doveroso ringraziamento va ai settori viabilità ed edilizia per il lavoro svolto, con i quali abbiamo interagito in piena condivisione quali consiglieri delegati”.