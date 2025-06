Provincia di Teramo e CPO aderiscono al progetto “On The Road”

TERAMO – La Cpo della Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo con la sua Commissione hanno concordato una linea d’azione comune in materia di pari opportunità e contrasto alla violenza sulle donne con focus specifico sull’offerta di nuovi strumenti per il reinserimento lavorativo femminile.

Protagonisti dell’accordo, che confluirà in un Protocollo d’intesa che verrà siglato in forma ufficiale nelle prossime settimane, il presidente Camillo D’Angelo e le presidenti delle Commissioni Pari opportunità di Abruzzo, Rosa Pestilli, e di Provincia, Erika Angelini, che questa mattina, insieme alla dirigente di Manpower nonché componente della Cpo provinciale Nadia Ragonici, si sono confronti nel corso di una riunione che si è svolta nella sede di via Milli. Obiettivo comune quello di promuovere azioni in materia di empowerment femminile, di promozione dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile, di contrasto alla violenza di genere e di educazione alle differenze e cultura della parità.

Per il raggiungimento di questo obiettivo si prevedono, in particolare, le seguenti azioni: promozione di politiche attive per il lavoro femminile e per il superamento del gender gap economico e retributivo; sostegno all’imprenditoria femminile anche attraverso strumenti di formazione, mentoring e accesso a fondi e opportunità europee; favorire il contrasto alla violenza di genere mediante campagne congiunte di sensibilizzazione, prevenzione e informazione; provvedere all’educazione alle differenze e la cultura della parità nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle amministrazioni pubbliche; il rafforzamento delle reti territoriali interistituzionali per l’inclusione e la valorizzazione del ruolo delle donne in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

In questo contesto di collaborazione reciproca tra le due Commissioni si porterà avanti il progetto “On The Road”, illustrato questa mattina dalla presidente Pestilli, che si prefigge di attuare misure sociali volte al reinserimento lavorativo delle donne disoccupate o inoccupate, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza, e per promuovere pari opportunità di sviluppo, autonomia e inclusione. Lo stesso progetto, sarà presentato il prossimo 25 giugno alla Camera dei Deputati, alla presenza della ministra Eugenia Roccella.