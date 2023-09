Provincia Chieti, via libera a due interventi per l’edilizia scolastica a Vasto

Finanziati in parte con i fondi del Pnrr la costruzione della nuova palestra del “Pantini-Pudente” e l’adeguamento sismico del “Palizzi”

CHIETI – La Provincia di Chieti ha aggiudicato due interventi finanziati con fondi Pnrr e in parte con risorse proprie per la costruzione di una nuova palestra polivalente nell’area del polo liceale “Pantini-Pudente” di Vasto e l’adeguamento sismico dell’Itc “Palizzi” di Vasto. La somma complessiva investita su questi progetti della Provincia ammonta ad oltre 10 milioni di euro.

L’istituto tecnico commerciale “Palizzi” di via Conti Ricci a Vasto sarà adeguato dal punto di vista sismico con lavori che riguarderanno sei corpi dell’edificio per un totale di 6.650.000 euro. I lavori sono stati aggiudicati alla Edilflorio srl di Vasto. Nelle vicinanze sarà realizzata una nuova palestra polivalente con campo regolamentare di pallavolo e basket, tribune, spogliatoi, con ulteriore ingresso indipendente dalla scuola e copertura del campo di gioco in legno lamellare. La nuova struttura sarà costruita sui 1500mq di terreno di proprietà della Provincia di Chieti, nell’area prospiciente il polo liceale “Pantini-Pudente” di Vasto. L’importo totale dell’intervento è di 3.500.000 euro: i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa Adriatica srl di Vasto.

“La nuova palestra del Pantini-Pudente e l’adeguamento sismico del Palizzi rappresentano due interventi importanti per l’intero comprensorio vastese. La nostra è una Provincia operosa che ogni giorno dedica attenzioni e competenze tramite gli uffici, che ringrazio per la professionalità, ai cittadini dei 104 Comuni ed in particolare alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori della scuola. Con queste aggiudicazioni che seguono quelle già comunicate su istituti superiori di Chieti, Villa Santa Maria e Lanciano salgono a oltre 33 milioni gli interventi che la Provincia mette in campo, in larga parte con fondi Pnrr oltre che con risorse proprie, per migliorare e potenziare gli edifici scolastici di cui è proprietaria”, dichiara il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna.