Prosegue la campagna benefica P&G “Con te saremo più ancora più forti”

REGIONE – Tra le tante storie attraversate dall’emergenza Coronavirus ci sono anche quelle dei 3.000 atleti in lizza per i Giochi Nazionali di Special Olympics Italia, l’associazione la cui missione è quella di dare a bambini ed adulti con disabilità intellettiva l’opportunità di allenarsi e gareggiare in una varietà di sport olimpici.

I Giochi Nazionali inizialmente in programma a giugno sono stati annullati, ma cresce forte la speranza di tutti questi atleti speciali (94 quelli tesserati in Abruzzo, 50 solo a Pescara) di tornare prestissimo in campo, per riprendere ad allenarsi e gareggiare nelle competizioni regionali.

Come ha affermato Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia: “Il rallentamento forzato di questo anno sportivo non ci precluderà di mantenere alta l’attenzione verso le tematiche care al nostro Movimento, che continueremo, con sempre maggiore forza, a portare avanti insieme. In questo contesto tanto difficile i nostri Atleti, anche questa volta, potranno essere fonte di ispirazione e fiducia per tutti”.

Per questo prosegue la campagna benefica “Con te saremo più ancora più forti”, lanciata da Procter & Gamble in collaborazione con Acqua & Sapone, per raccogliere fondi a sostegno delle palestre in tutta Italia in cui questi atleti speciali si allenano, in attesa che presto possano riaprire.

Volto dell’iniziativa è Valentina Vezzali, l’atleta italiana appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, più medagliata di tutti i tempi, da sempre sensibile alle tematiche dell’inclusione e a maggior ragione se il mezzo prescelto è lo sport: “Sono orgogliosa di essere stata scelta da P&G come testimonial di una sua iniziativa a favore degli Special Olympics – ha dichiarato la pluricampionessa olimpica – il potere e la gioia dello sport spostano l’attenzione su ciò che gli atleti possono fare e non su ciò che non riescono a fare. Il motto degli atleti è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Una frase che ho fatta mia nel corso della mia carriera agonistica e che credo debba essere alla base di ogni tipo di attività che si conduce nella vita”.

Ciascuno di noi può contribuire, fino al 31 marzo, semplicemente facendo la spesa: nei punti vendita Acqua & Sapone aderenti, mettendo nel carrello 3 prodotti dei marchi P&G e caricando lo scontrino sul sito www.pgperspecialolympics.it, Procter & Gamble donerà a Special Olympics 3 euro che saranno destinati alla preparazione atletica dei suoi atleti “speciali”.