Prorogata gestione temporanea del Pala Colle Dell’Ara di Chieti

CHIETI – Prorogata all’A.S.I. Comitato Provinciale di Chieti la gestione temporanea dell’impianto sportivo comunale “Pala Colle Dell’Ara”, una scelta che renderà fruibile l’impianto, in attesa dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore.

“Si tratta di una scelta operata per tenere aperte le porte del palazzetto – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – oggi è stata pubblicata la determina con cui si procede alla gestione, in attesa della nuova procedura, avverrà con esonero del canone concessorio a fronte dell’esecuzione di circa 10.000 di lavori già eseguite dall’ all’A.S.I. al fine di rendere agibile la struttura. Ci vediamo costretti a questa proroga, perché la nota carenza di personale non ha consentito lo svolgimento della nuova gara, atta alla gestione in concessione dell’impianto che non può essere tenuto chiuso, sia per il ruolo sociale della struttura stessa, sia per la sua collocazione, al centro di una zona urbana ad alta densità abitativa. Si procederà dunque con l’attuale gestore, che ha compreso l’esigenza di far proseguire l’attività della struttura, che si manterrà tale anche con l’avvio dei lavori di efficientamento energeticoa che stanno per partire e finanziati con fondi PNRR. Le attività svolte sono compatibili anche con l’attivazione degli interventi, una scelta, quello di tenere aperto il palazzetto in coerenza con l’intento di mantenere in servizio tutti gli impianti comunali, perché l’attività sportiva possa essere praticata sempre, in sicurezza, in città”.