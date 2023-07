“Progetto Teatro KNA'”, programma spettacoli teatrali di fine laboratorio 2023

GIULIANOVA – Anche quest’anno Knà va in scena con tutti i suoi allievi, di ogni fascia di età, per la consueta rassegna di fine laboratorio teatrale denominata “”. Il titolo della rassegna è: “Da Melville a Silne, passando per Flaiano e Welles”. Si affrontano tematiche socialmente importanti e impegnative per sensibilizzare attori e pubblico ad argomenti delicati, ma con spirito indagatore ma ironico, in una parola teatrale.

PROGRAMMA

Mercoledì 5 LUGLIO 2023 – ore 21,15 – “LA GUERRA SPIEGATA AI GRANDI”

Liberamene tratto da “LA GUERRA SPIEGATA AI POVERI” di Ennio Flaiano (I gruppo Bambini).

Giovedì 6 LUGLIO 2023 – ore 21,15 – “LA GUERRA SPIEGATA AI GRANDI”

Liberamene tratto da “LA GUERRA SPIEGATA AI POVERI” di Ennio Flaiano (II gruppo Bambini).

Venerdì 7 LUGLIO 2023 – ore 21,15 – “UN MARZIANO A ROMA”

Liberamene tratto dall’omonimo racconto di Ennio Flaiano.

Domenica 9 LUGLIO 2023 – ore 21,15 – “FONTAMARA”

Liberamene tratto dall’omonima opera di Ignazio Silone.

Lunedì 10 LUGLIO 2023 – ore 21,15 – “MOBY DICK, ALLE PROVE”

Liberamene tratto da “MOBY DICK. PROVE PER UN DRAMMA IN DUE ATTI” di Orson Welles.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel Centro Socio Culturale “i Pioppi”, a Giulianova Lido (fine lungomare sud).

La rassegna teatrale è inserita in Giulia Eventi Estate 2023 ed ha il patrocinio del Comune di Giulianova

L’Associazione Culturale Knà APS si accende nel 2013.

Organizza e partecipa ad attività di vario genere e, in particolar modo, si occupa di teatro, contribuendo in maniera importante e costante alla diffusione della cultura.

Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura, educatori teatrali, ne sono i fondatori.

Ogni anno la compagnia propone alla cittadinanza “ProgettoTeatroKnà”, un laboratorio pensato per tutte le fasce di età nel corso del quale organizza spettacoli, performance e iniziative culturali a tema, riunendo tutti gli attori di tutti i corsi e fasce di età, coinvolgendoli in suggestive pièce teatrali presso teatri o spazi dedicati, anche fuori regione.

L’Associazione opera anche nelle scuole di ogni ordine e grado con laboratori teatrali.

Ha per scopi principali lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni sociali, civili e culturali del territorio su cui opera.