Campionati Provinciali di Bocce, i risultati di giugno delle abruzzesi

Il mese di giugno è stato caratterizzato dalla fine dei massimi Campionati così come dai Campionati Provinciali che si svolti nelle scorse settimane. Quattro le squadre abruzzesi impegnate a livello nazionale: la Nova Inox Mosciano che milita nel Campionato A1 si trova attualmente a partecipare al play out, campionato meno favorevole per Hammer Pineto che ha partecipato al Campionato A2 ed è retrocessa mentre a salvarsi nell’ultima giornata è stata la Nova Cartotecnica Roberto Selva impegnata in B. Sempre in B ha militato la Panamare Roseto che ha concluso con successo conquistando la terza posizione. Un bilancio globale positivo con la speranza di fare sempre meglio.

Ad aggiudicarsi i Campionati Provinciali ed accedere ai Campionati Regionali che avranno luogo a L’Aquila il prossimo 1° Luglio sono stati rispettivamente per la Provincia dell’Aquila nella cat.B Sebastiani Diego dell’A.S.D. Aterno e Njaka, Mustafa Cornelius (2° posto) della Virtus L’Aquila, nella cat C Di Giuseppe Luciano de La Pineta e Calderone Michele (2° posto) dell’A.S.D. Aterno; per la Provincia di Chieti nella cat.B Coccia Angelo di Città del Vasto e Stante Ernesto (2° posto) della Theate, nella cat C De Luca Armando di Ortona e Stefano D’Arcangelo (2° posto) di Casalincontrada; per la Provincia di Pescara nella cat.B Angelo Mancini del Porto e Claudio Angelozzi (2° posto) della Trabucco, nella cat. C Melotti Marco e Michele Di Gregorio (2° posto) entrambi della Società Porto; per la Provincia di Teramo nella cat.B Antonio Valentini del Rosetano e Ursini Casalena Andrea (2° posto) di Selva, per la cat.C Pietro Fidanza del C.S.Giulianova e Giacomo Di Gaetano (2° posto) della Moscianese.