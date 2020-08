Progetto il Teatro come risorsa sociale a Pescara: ecco di cosa si tratta

“Penso che #NonLasciareIndietroNessuno non debba essere solo uno slogan, un hashtag da apporre sui social, ma un obiettivo da raggiungere con iniziative e progetti che quotidianamente vanno studiati, promossi, applicati”

PESCARA – Questa mattina, venerdì 7 agosto 2020 nella sala Giunta del Comune di Pescara si è svolta la Conferenza Stampa per presentare il Progetto: “il Teatro come risorsa sociale”. Un laboratorio di animazione teatrale che si svolgerà nel mese di agosto e che è rivolto ad utenti con disabilità intellettiva relazionale.

Un laboratorio che si prefigge lo scopo di sviluppare un lavoro legato alla componente pre-espressiva ed espressiva tramite un training teatrale per la piena acquisizione di familiarità col proprio corpo, l’ambiente e gli altri.

Con l’assessore con deleghe a “Politiche per la disabilità”, “Ascolto del disagio sociale” e “Associazionismo sociale” Nicoletta Di Nisio erano presenti la docente di teatro Maria Elena D’Amico e, in rappresentanza dell’associazione Sport21 Abruzzo che sono i destinatari dell’intervento, Ruggiero Visini e Marco Canale. Presente anche il capogruppo comunale dell’Udc Massimiliano Pignoli.

“Con questo innovativo progetto – ha dichiarato l’assessore Di Nisio – si vuole inserire il diversamente abile in laboratori. Tramite il linguaggio teatrale che per le sue peculiarità promuove la salute e l’integrazione, il partecipante viene sollecitato e spinto a sperimentare la propria originalità ed unicità. I mezzi propri del teatro, infatti, sono strumenti che sollecitano positivamente le dinamiche socio-affettive dei partecipanti, ne facilitano la loro partecipazione e inclusione e liberano emozioni e pensieri. Penso che il titolo stesso del Progetto, ovvero “Il Teatro come risorsa sociale” faccia ben comprendere come si andrà a sviluppare l’intervento. Ci ripromettiamo, come amministrazione, di replicare l’iniziativa coinvolgendo altri soggetti interessati. “Penso che #NonLasciareIndietroNessuno non debba essere solo uno slogan, un hashtag da apporre sui social, ma un obiettivo da raggiungere con iniziative e progetti che quotidianamente vanno studiati, promossi, applicati”.