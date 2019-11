Progetto per le famiglie con disabili, ecco a chi è rivolto

GIULIANOVA – Parte il progetto “Family By Family” rivolto alle famiglie con disabili, residenti dei Comuni di Giulianova, Bellante, Roseto Degli Abruzzi, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Notaresco, facenti parte dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”. L’iniziativa ha consentito la selezione di 34 nuclei famigliari, 8 dei quali di Giulianova, che saranno beneficiari di servizi e prestazioni, mediante l’attivazione di voucher, volti a garantire alle famiglie in condizioni di vulnerabilità socio-economica la possibilità di mantenere a domicilio un famigliare in condizioni di disabilità.

Ad ognuno dei 34 utenti beneficiari è stata consegnata una tessera per l’acquisto dei servizi, per un valore di 500 euro mensili. Il progetto, della durata di un anno, prevede anche a fine novembre l’erogazione di un corso di formazione della durata di 400 ore, rivolto a coloro che effettuano l’assistenza nei confronti dei famigliari con disabilità, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale di “care giver”, spendibile nel mondo del lavoro.