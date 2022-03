Progetto Matta Texture tra i vincitori del bando Creative Living Lab – Ed. 3

PESCARA – Spazio Matta di Pescara è lieto di annunciare che il progetto #Mattatexture è rientrato tra i vincitori del bando Creative Living Lab – Edizione 3, promosso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea, collocatosi al 43° posto su 1562 domande a livello nazionale, grazie ad un ulteriore finanziamento del bando, deciso dalla commissione e dal direttore Onofrio Cutaia che ha permesso lo scorrimento della graduatoria.

Le motivazioni della commissione: “Questi progetti hanno indicato nuove forme di utilizzo dei luoghi individuati con l’obiettivo di migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali, di incentivare l’attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione attraverso il coinvolgimento di tutta la cittadinanza attiva sul territorio e di promuovere un sistema di autorganizzazione dal basso, tale da favorire un processo di empowerment e di riappropriazione nelle comunità̀ coinvolte“.

Com’è noto, Spazio Matta, grazie alla rete “Artisti per il Matta”, associazione costituita da associazioni culturali e singoli operatori che lavora dal 2011 nell’area dell’ex Mattatoio per la rigenerazione urbana attraverso la creazione di un distretto artistico/culturale, sin dall’inizio ha avuto come finalità l’incentivazione del valore della “cultura diffusa“ nel contesto territoriale, attraverso azioni di promozione dello spettacolo dal vivo, delle arti visuali e delle attività culturali di innovazione sociale.

In continuità con la mission della rete, il progetto #Mattatexture nasce dal desiderio di tessere legami e riconnettere le persone, tutte, con l’estrema sostanza della loro umanità, usando come tramite i diversi linguaggi artistici amplificati delle tecnologie e nutriti di un pensiero ecologico. Nello specifico, #Mattatexture nasce da una riflessione sui cambiamenti in atto a causa della pandemia, dove accanto alla povertà materiale, s’inasprisce il malessere sociale. Scopo del progetto, è quello di partire dallo Spazio Matta, per ricreare in rete con i partners e la comunità locale, quelle connessioni interrotte dalla pandemia, ricostruire spazi di partecipazione alla vita culturale che come sempre sono spazi di benessere sociale. Saranno utilizzati più linguaggi, dallo spettacolo dal vivo, alle arti visive, alla danza che si contaminano con i nuovi media. Questi oltre ad essere una necessità rispetto al Covid, sono un’opportunità per rileggere criticamente alcune modalità esautorate dall’uso quotidiano, soprattutto per le giovani generazioni. Contestualmente saranno favorite quelle pratiche che si nutrono del pensiero green in un’ottica di economia circolare, per stimolare le persone a ripensare il loro stile di vita e a prendersi cura dei luoghi naturali del quartiere.

Per #Mattatexture saranno organizzati incontri tematici e passeggiate urbane per connettere i diversi sguardi e il patrimonio di conoscenze sull’area urbana con le realtà sociali che vi operano per la messa a punto di azioni che hanno un impatto per il benessere dei cittadini anche in una prospettiva futura.

Saranno coinvolti attivamente cittadini di diverse età e provenienze culturali e attraverso alcune esperienze innovative, come il Delivery teatro infanzia a cura di Ippolito Chiarello, in collaborazione con Fondazione Caritas Pescara: come i riders portano il cibo a domicilio, gli attori portano il teatro sotto le finestre per i bambini del quartiere popolare di San Giuseppe. Saranno organizzati seminari esperienziali come: “Inquadrare il quartiere”, laboratorio per gli studenti dell’Istituto scolastico Tito Acerbo a cura di Anouscka Brodacz coreografa e Andrea Micaroni, video- maker ; “MUSICA a Km 0” laboratorio per le persone senza fissa dimora a cura di Osvaldo Bianchi, musicista e Chiara Martino musico-terapeuta, in collaborazione con On The Road; “Intrecci di quartiere” a cura di Andrea Sebastianelli e Filippo Tartaglia (product designer) in collaborazione con il Mila Donna Ambiente workshop che vuole riscoprire il significato della tessitura ricollegandosi alla storia della filanda cittadina, in un ottica contemporanea.

Nel progetto #Mattatexture trova spazio anche una residenza di arti visive a cura di Marcella Russo che vedrà la realizzazione di un’opera, all’esterno dello Spazio Matta, dell’artista Laura Viale, con approccio green. Infine, sarà realizzato un ciclo di passeggiate urbane a cura di Carlo infante coordinato da Annamaria Talone, in collaborazione con Massimo Angrilli (facoltà di Architettura) il Comitato Abruzzese del Paesaggio e RadiostArt, nelle quali si coinvolgeranno i cittadini mettendo in scena una sorta di spettacolo itinerante finalizzato alla creazione di una inedita narrazione del luogo urbano grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali (webradio).

I partner di #Mattatexture sono: Associazione OTR On the Road e Fondazione Caritas Pescara-Penne. Il progetto è realizzato in collaborazione con: Comitato Abruzzese del Paesaggio, l’Ass. Mila Donnambiente, RadiostArt.

L’avvio delle attività è programmato per il 29 Marzo e andrà avanti per tutta l’estate 2022.