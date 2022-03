Progetto “Il dono corre in città” a Piazza Martiri Teramo

TERAMO – Il Rotary Club Teramo, presieduto da Daniela Tondini, in collaborazione con la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue che opera all’interno del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Asl di Teramo, diretto da Gabriella Lucidi Pressanti, socia del Club), presieduta da Gabriella Di Egidio, sarà presente a Piazza Martiri della Libertà la mattina di sabato 2 aprile con il Camper del Rotary.

Dal “Dono corre sul web”, progetto realizzato dal Club di Teramo il 26 febbraio scorso, donando un PC alla Fidas, al fine di comunicare velocemente, tramite internet, con i donatori, per qualsiasi emergenza, al “Dono corre in città” proprio per sottolineare l’importanza della donazione del sangue e potenziare l’organizzazione di iniziative sul territorio che riguardino la salute in generale.

L’evento, promosso in un momento di così grande difficoltà a livello internazionale, in cui i valori della pace e della solidarietà rappresentano gli obiettivi cardine su cui Istituzioni e Associazioni devono investire le proprie risorse coralmente, quindi, ha lo scopo, da un lato di raccogliere le adesioni per la donazione del sangue e, dall’altro, porre l’attenzione sulle sette aree di intervento del Rotary (Costruzione della Pace e Prevenzione dei conflitti, Prevenzione e cura delle malattie, Acqua, servizi igienici e igiene, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione e educazione di base, Sviluppo economico comunitario, Tutela dell’ambiente).

Un camper, quello del Rotary, messo a disposizione dal Distretto 2090, grazie alla disponibilità e attenzione del Governatore Gioacchino Minelli, e appositamente attrezzato anche per screening medici. Non dimentichiamo che il Rotary International è impegnato nell’eradicazione della polio da oltre 35 anni. A bordo del camper, dunque, soci Rotary e Fidas, “pronti ad agire”, metteranno a disposizione dei cittadini le proprie professionalità e competenze.