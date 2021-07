Progetto FA.C.E. di Fare Teramo Comunità Educante verso la conclusione

Nella Sala Ipogea la tavola rotonda dei principali stakeholder locali per discutere dei risultati del progetto Fa.c.e. e tracciare insieme le prospettive future

TERAMO – Si avvia a conclusione FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e guidato da Fondazione Reggio Children, che ha visto la città di Teramo a lavoro per tre anni per potenziare e ampliare l’accesso ai servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni attraverso la partecipazione delle famiglie, in modo particolare di quelle in condizione di fragilità.

Portato avanti da una rete di partner locali composta dall’Istituto Comprensivo “Zippilli-Lucidi” (capofila territoriale), dal Comune di Teramo e dalle associazioni del terzo settore Teramo Children e Deposito dei Segni, il progetto ha consentito di raggiungere in città traguardi importanti, di cui si parlerà nel corso di una tavola rotonda organizzata presso il Parco della Scienza a Teramo, alla quale giovedì 8 luglio parteciperanno i principali stakeholder locali.

“In questi anni – spiega meglio il dirigente scolastico Lia Valeri – siamo riusciti ad accrescere del 20 per cento l’accesso ai servizi educativi. Un risultato importante, che abbiamo ottenuto con un grande lavoro che ci ha visti impegnati nella realizzazione di due importanti azioni pilota”.

Il riferimento è alle Piazze d’Incontro (cicli di appuntamenti gratuiti dedicati ad adulti e bambini) e alla nascita di una nuova sezione primavera, inaugurata lo scorso inverno, per la prima volta annessa a una scuola statale, che consentirà di ridurre le liste di attesa dei plessi teramani. Un altro passo, dunque, nella direzione di un sempre maggiore investimento sull’educazione e la formazione della fascia 0-6 che, grazie a FA.C.E., incrementa quindi l’offerta didattica e formativa dei più piccoli e, contemporaneamente, offre un servizio sempre più di qualità alle famiglie.

“Questo terzo e ultimo anno – continua la Valeri – rappresenta il consolidamento di FA.C.E., la conclusione e l’interrogativo verso il futuro. Il nostro auspicio è ovviamente quello di lanciare ponti. Per questo giovedì 8 luglio saremo al tavolo con gli stakeholder locali, nella convinzione che il progetto FA.C.E. ha tracciato la strada maestra. Il nostro ruolo è quello di lavorare affinché nel percorso pedagogico educativo siano coinvolte sempre più realtà, siano esse pubbliche o private, in modo da raggiungere sempre più famiglie e più bambini e bambine”.

Costruito un importante lavoro di rete e di coprogettazione, Teramo si trova dunque ora in una fase sia di sostanziale maturità sia di verifica, sia di riprogettazione per fronteggiare con risposte di qualità le limitazioni imposte dal virus, sia di nuovi orizzonti vista la fine del progetto e nella ricerca di una sua sostenibilità futura.

“I tre anni del progetto FA.C.E. – è il commento in merito dell’assessore all’Istruzione del Comune di Teramo, Andrea Core – hanno rappresentato una straordinaria opportunità di crescita per il nostro territorio. Comunità Educante, ripartire dallo 0-6, dai più piccoli e dai loro bisogni in una realtà come la nostra duramente provata dalle calamità naturali. Abbiamo avuto modo tutti di comprendere come sia fondamentale sviluppare dei servizi educativi a 360 gradi, che accompagnino i bambine e le bambine, con le rispettive famiglie, nel loro percorso di crescita: il diritto all’istruzione e all’educazione come patente di cittadinanza che si acquisisce al momento della nascita. Ora resta la parte più entusiasmante del progetto, ossia avere l’ambizione di dimostrare che FA.C.E. a Teramo avrà le gambe per camminare da solo, oltre lo straordinario progetto di Con i Bambini. Con la stessa determinazione, con sempre maggiore convinzione, l’amministrazione comunale c’è stata, c’è e ci sarà”.