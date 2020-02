Sulmona, al via il Progetto Eva pro donne vittime di violenza

Appuntamento il 20 febbraio a Sulmona e il 27 febbraio in Castel di Sangro con i seminari territoriali organizzati dalla Horizon Service

SULMONA (AQ) – La Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona in ATS con alcuni comuni della Regione Abruzzo, tra cui il Comune di Sulmona e il Comune di Castel di Sangro, e con altri enti privati che da tempo operano per la tutela delle donne vittime di violenza, ha ottenuto il finanziamento per il Progetto “EVA – Empowerment Verso l’Autonomia delle donne con vissuti di violenza di genere”, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il Progetto “EVA” è finalizzato a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Ad oggi, già n. 2 enti privati e n. 1 ente pubblico hanno accettato di diventare una “impresa amica” e, quindi, di ospitare per un periodo di tirocinio una donna vittima di violenza di genere.

Uno degli obiettivi del Progetto “EVA” è proprio quello di istituire una rete regionale per l’inserimento lavorativo delle donne con vissuti di violenza di genere.

Un’altra delle macro-azioni previste dal Progetto “EVA” è la realizzazione di attività di sensibilizzazione attraverso l’organizzazione di seminari territoriali, uno per ciascuna area coinvolta.

La Horizon Service, in collaborazione con tutte le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nel Progetto Ministeriale organizza SEMINARI TERRITORIALI che avranno luogo giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 10.00 in Sulmona in via Angeloni n. 11, presso la Sala Consiliare della Comunità Montana Peligna e giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 10.00 in Castel di Sangro in via Sangro n. 54, presso la Sala Consiliare della Comunità Montana Altosangro Altopiano delle Cinque Miglia.