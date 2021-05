Progetto Auturismo, l’evento di presentazione a Tortoreto il 29 maggio

TORTORETO – Si svolgerà sabato 29 maggio dalle ore 15 alle ore 17 presso l’hotel Continental di Tortoreto, l’evento di presentazione di Auturismo. Un progetto innovativo, che ripensa il concetto di hospitality nell’ottica di un’inclusività reale, che tenga conto delle esigenze di tutti gli ospiti.

Nasce da questa sensibilità l’idea di “AUTurismo” – iniziativa che mira a coniugare autismo e alberghi per dare un’impronta più etica al business alberghiero e far sì che l’aspetto morale non sia considerato secondario rispetto a quello economico.

Un binomio che, come emerso dall’analisi approfondita condotta sul tema, rappresenta un’opportunità per le strutture ricettive di attrarre un segmento di mercato profilato e anche numeroso. Si stima, infatti, che solo in Italia il bacino d’utenza di riferimento superi i 2 milioni di persone. E a livello internazionale i numeri sono a dir poco ragguardevoli.

Da qui la volontà congiunta del Franco Grasso Revenue Team in collaborazione con la sezione Lazio dell’ANGSA – Associazione nazionale genitori soggetti autistici – di lanciare una certificazione specifica per gli hotel: la certificazione Autismo Friendly.

Ottenerla non è oneroso né complesso. La concessione del marchio Autismo Friendly è gratuita e non sono richieste modifiche strutturali né investimenti finanziari: basta semplicemente formare il personale su come impostare una corretta accoglienza.

A tal proposito, per gli hotel e gli alberghi interessati sono previsti corsi di formazione gratuiti organizzati da ANGSA Lazio. Nello specifico, si tratta di incontri webinar della durata di circa 90 minuti l’uno, che Franco Grasso presenzierà con la dr.ssa Stefania Stellino, presidente di ANGSA Lazio.

Di tutto questo, ma anche di molto altro, come ad esempio dei trend di stagione e della ripresa del settore turistico, si parlerà nel corso dell’aperitivo di presentazione con Franco Grasso presso il giardino dell’Hotel Continental di Tortoreto.

Struttura che – insieme all’UTR, Unità Territoriale Revenue – la rete di albergatori che sta dando vita ad una serie di iniziative importantissime in vista dell’avvio della nuova stagione – ha fortemente voluto ospitare l’evento per dimostrare la sensibilità dell’intero territorio rispetto a tematiche di grande rilevanza sociale come quella dell’inclusione.

Alla conferenza di presentazione del progetto AUTurismo interverrà anche Franco Maurelli, presidente Federbalneari Italia, per la sigla dell’accordo fra FGRT e l’associazione di categoria.

L’invito aperto a tutti, compresi agli organi di informazione, è a voler partecipare all’appuntamento, registrandosi gratuitamente all’indirizzo email abruzzo@francograsso.com.