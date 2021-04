Progetto “Adriatico a Scuola” al via a Giulianova: ecco di cosa si tratta

Zambuchini: “Oltre alla somministrazione del pescato locale nelle mense, il progetto si sviluppa anche a scuola con un percorso di sensibilizzazione”

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova aderisce al progetto “Adriatico a Scuola”, finanziato dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica regionale. L’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo e finanziata all’100% con fondi Statali, Regionali ed Europei FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) della programmazione 2014-2020, nasce per incentivare un’alimentazione corretta nelle scolaresche e contemporaneamente valorizzare il mare e i suoi prodotti, ma parallelamente anche il prodotto allevato nella nostra regione.

“È noto a tutti quanto il pesce fresco sia utile in un’alimentazione sana ed equilibrata, ed è tra le fonti proteiche maggiormente consigliate grazie alle sue ulteriori caratteristiche nutrizionali come la presenza di acidi grassi essenziali – dichiara la responsabile del progetto, la biologa nutrizionista Barbara Zambuchini – ringraziamo le dirigenti scolastiche Angela Pallini e Carmen Di Odoardo per la collaborazione amministrativa nei plessi, ed Ivo Sprocatti C.I.R. Food referente gestore delle mense scolastiche di Giulianova, che garantirà la somministrazione del pesce fresco a partire da venerdì 16 aprile. Oltre alla somministrazione del pescato locale nelle mense, il progetto si sviluppa anche a scuola con un percorso di sensibilizzazione svolto con la preziosa collaborazione dei docenti e grazie al personale qualificato della Partners in Service srl Centro CEA “Ambiente e Mare”.

“Abbiamo partecipato con gran successo nell’ A.S. 2020-2021 all’avviso Pubblico della Regione Abruzzo DPD027/71 del 11/06/2019 Misura 5.68: Misure a favore della commercializzazione per inserire il pesce fresco locale, pescato a chilometro zero o allevato nel territorio regionale, nelle nostre mense scolastiche – dichiara il sindaco Jwan Costantini – alici, suri, moli, sgombri, vongole, pannocchie e totani ma anche la trota salmonata e/o fario sono solo alcune delle tipologie di pesci e molluschi che, interpretate in ricette appetitose, arriveranno sulla tavola degli alunni a seconda della disponibilità e della stagione”.

La Campagna Educativa A.S. 2020-2021 finanziata dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica R. Abruzzo e FEAMP 2014-2020, condotta da PARTNERS IN SERVICE srl, “PMI Innovativa”, titolare del Centro di Educazione Ambientale CEA “Ambiente e Mare”, riconosciuto Regione Marche, ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Umberto Veronesi.

Il patrocinio al progetto “Adriatico a Scuola” nasce dalla condivisione degli obiettivi progettuali posti in essere da PIS Srl, Centro di Educazione Ambientale, che attraverso l’inserimento del pesce fresco a mensa, in particolare quello azzurro, e l’attività educativa di supporto condotta nelle scuole, è in linea con i progetti di divulgazione sui corretti stili di vita a tavola promossi dalla Fondazione Umberto Veronesi, da sempre convinta dell’importanza di conoscere, fin da piccoli, ciò che possiamo fare in prima persona per difendere la nostra salute.