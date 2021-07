Il Prof. Enrico Cuccodoro ospite a San Giovanni Teatino: ecco quando

L’appuntamento si terrà lunedì 19 luglio presso la sede dell’associazione “Una nuova mossa” in via Garibaldi 86

SAN GIOVANNI TEATINO – Il progetto “Politicamente parlando” prende il via: il primo di una serie di convegni su svariati temi si svolgerà oggi, 19 luglio, presso la sede dell’associazione politico-culturale “Una nuova mossa”. Una partenza col botto: si affronteranno temi su contenuti cruciali per la costruzione del bagaglio culturale di ciascuna persona, quali la costituzione, la democrazia e il modo in cui i giovani vivono la politica. A prendere le redini del consesso e ad indirizzare la conversazione sarà un ospite egregio, il professor Enrico Cuccodoro.

Un uomo con un curriculum che parla da solo: docente di Diritto Costituzionale presso l’Università del Salento, autore del libro “Gli Impertinenti”, coordinatore nazionale dell’osservatorio per la giustizia sociale “Sandro e Carla Pertini”, insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della nomina di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cuccodoro, profondo conoscitore della vita del Presidente Sandro Pertini, guiderà, insieme al giovanissimo Matteo Ferrante, coadiuvato dal candidato Sindaco a San Giovanni Teatino Verino Caldarelli, un viaggio intenso nella storia del Presidente, illustrando come la sua sia, ancora oggi, personalità chiave nell’approccio dei giovani alla politica.