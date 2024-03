Conferenza dello storico aquilano Francesco Fagnani a Bolzano

L’incontro, sul tema “Gli Alpini in Unione Sovietica – Aspetti storici e antropologici” sarà il 13 marzo al Circolo Unificato dell’Esercito

L’AQUILA – Conferenza dello storico aquilano Francesco Fagnani, il 13 marzo 2024 a Bolzano, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, sul tema Gli Alpini in Unione Sovietica – Aspetti storici e antropologici.

L’incontro, con inizio alle 19,30, si svolgerà presso la sala conferenze del Circolo unificato dell’Esercito di Bolzano, in viale Druso n. 20. Oltre alla partecipazione del Comandante delle Truppe Alpine, Gen. Gamba, saranno presenti personalità di rilievo del mondo militare, della società civile e delle istituzioni e dell’associazionismo miliare. Fagnani, reduce dal conseguimento del XX Premio letterario nazionale Alpini sempre con il suo volume “Selenyj Jar, il Destino ha scelto”, incentrerà il suo intervento in due parti. La prima, dedicata alla indispensabile contestualizzazione storica; la seconda, i agli aspetti più squisitamente di ricerca, verterà su temi del congelamento, dell’equipaggiamento e, attraverso il case study del veterano Valentino Di Franco, della componente antropologica al fronte e della resilienza.

Sui temi che verranno dibattuti, sentiamo direttamente Francesco Fagnani: «La campagna in Unione Sovietica è uno dei campi su cui maggiormente si è scritto circa l’impegno italiano nella II GM. In particolare, molto è stato detto sulle truppe alpine, sia sul loro impiego operativo, che sulle vicende del ripiegamento, fino ad arrivare allo scontro di Nikolajewka. Durante questo convegno, ferma restando la visione d’insieme e la contestualizzazione storica, stringeremo il campo di osservazione a singoli elementi di riflessione o a singoli individui, di fatto dei veri e propri «casi di studio». In particolare, esamineremo il problema del congelamento o la vicenda del veterano Valentino di Franco. L’obiettivo è apportare ulteriori contributi, anche innovativi, come la valenza del fattore antropologico, alla vicenda dell’impiego delle truppe alpine durante l’ultimo conflitto mondiale».