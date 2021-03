Processione Venerdì Santo, verso l’orario continuato nei negozi a Chieti

Il Sindaco Ferrara e assessore Pantalone: “Proporremo alla categoria di effettuarlo a compensazione della chiusura delle vie”

CHIETI – In vista del rito della processione del Venerdì Santo, si studiano forme che rendano possibile ai negozi, riaperti solo da pochi giorni con l’uscita dalle massime restrizioni, di ottimizzare l’orario.

“Proporremo alle associazioni di categoria l’idea, invitando i commercianti a regolarsi di conseguenza – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – L’orario continuato potrebbe consentire al comparto che si trova nell’area del centro storico sottoposta alle restrizioni di accesso richieste dalle forze dell’ordine, di chiudere prima, effettuando comunque un numero congruo di ore di vendita, vista anche la nuova chiusura decisa dal Governo per i giorni di Pasqua. Questo potrebbe così accadere facendo anche in modo che la processione si svolga nel massimo rispetto delle misure di sicurezza. Lo scopo del perimetro è infatti evitare che si creino occasioni di assembramento e far sì che tutto si svolga al meglio è uno scopo condiviso dall’Amministrazione, che darà il suo contributo in tal senso, invitando la cittadinanza a vivere il rito a distanza e diffondendo la consueta diretta tv anche dai nostri canali di comunicazione perché sia fruibile a tutti”.