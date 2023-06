Processi di gestione e fruizione spazi verdi pubblici e privati a Manoppello

Sabato 24 giugno all’Arboreto Giancarlo Cipressi terza tappa del progetto Start Up Green che, inoltre, vede coinvolti 11 giovani che frequentano il corso gratuito per manutentore del verde

MANOPPELLO – Sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso nuove prospettive professionali, d’inserimento lavorativo e di autoimprenditorialità nell’ambito dei processi connessi alla gestione e fruizione degli spazi verdi pubblici e privati.

Si svolgerà sabato 24 giugno (ore 16) a Manoppello, nella suggestiva cornice naturale dell’Arboreto Giancarlo Cipressi, in contrada Santa Maria Arabona, il convegno programmato nell’ambito della fase 3 del progetto Start Up Green promosso dall’Ente d’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 “Montagna Pescarese”, finanziato dalla Regione Abruzzo grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili, di cui Manoppello è Comune capofila. Organizzato dal Centro Studi Enafa, in collaborazione con Best Ideas srl, entrambi partner del progetto, l’incontro è incentrato sui processi di gestione e fruizione degli spazi verdi pubblici e privati, dalla difesa sostenibile, all’incremento e alla cura della biodiversità, fino all’utilizzo delle nuove tecnologie a sostegno di una produzione agricola e forestale sempre più orientata all’ecocompatibilità. Al convegno prenderanno parte professionisti del settore agronomico e forestale: Matteo Colarossi che interverrà sul tema “Rapporto uomo-natura dalle origini del giardino ai nostri giorni”; Domenico D’Ascenzo che parlerà di “difesa sostenibile del verde pubblico e ornamentale fra sostenibilità e legislazione”; Mario Di Pardo che si occuperà del tema “Nuove tecnologie e tecniche per incrementare la biodiversità vegetale e animale nel verde urbano” e Bruno Vaglio che relazionerà sul tema “Più habitat che giardino. Teoria e pratica della sostenibilità degli spazi verdi. I relatori saranno introdotti da Giulia De Lellis vice sindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Manoppello. L’incontro si concluderà con una visita guidata dell’Arboreto, alla scoperta della collezione di 90 tra arbusti e alberi di specie tutte diverse: dal tiglio al carpino, dal pino d’Aleppo al carrubo, dal ginkgo biloba al liquidambar. Ciascuna pianta è contrassegnata da un’etichetta su cui sono riportati il nome comune e quello scientifico.

“Prosegue con successo l’attività di formazione gratuita che ha visto tanti ragazzi appassionarsi alle tematiche ambientali e di gestione del verde – ha detto Giulia De Lellis nella sua veste di coordinatrice della conferenza dei sindaci dell’Ente d’ambito sociale Montagna Pescarese, presieduta dal sindaco Giorgio De Luca – A luglio una volta terminati lezioni e laboratori questi giovani dovranno sostenere l’esame per ottenere la specifica qualifica regionale e saranno così pronti per il mondo del lavoro. L’incontro sabato 24 giugno si svolgerà, inoltre, in una magica cornice, quella dell’Arboreto Cipressi, a Santa Maria Arabona, un luogo di grande interesse naturalistico con oltre 100 piante messe a dimora al termine del quale sarà possibile visitare il meraviglioso giardino, ricchezza del nostro territorio”.

Intanto prosegue con entusiasmo il Progetto Start Start Up Green, avviato nel gennaio 2023, che vede fra l’altro 11 allievi del corso gratuito Manutentore del Verde impegnati nello studio finalizzato al conseguimento della qualifica regionale, in fase di svolgimento a Manoppello Scalo nella sede messa a disposizione dal GAL Terre Pescaresi. I ragazzi hanno già concluso le attività formative d’aula e hanno iniziato l’attività pratica e laboratoriale che li vedrà impegnati per 60 ore, fino all’esame finale previsto nei giorni 12 e 14 luglio. Con il superamento della prova, saranno abilitati all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde in qualità di titolari d’impresa o preposti. È, infine, sempre operativo lo Sportello Impresa finalizzato alla consulenza in materia di finanza agevolata e all’assistenza allo start up d’impresa per cui è possibile contattare la referente, Dott.ssa Maria Cicchitti, ai seguenti recapiti: sportelloimpresamanoppello@bestideas.it, 338 2811920, 085 4922

L’Ecad 17 è composto da 22 Comuni della provincia di Pescara (Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri e Turrivalignani).