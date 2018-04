Pro Vercelli – Pescara: informazioni per i tifosi biancazzuri

PESCARA – Momento clou della stagione biancazzurra. Due partite in pochi giorni che potranno dire molto sul futuro della squadra e se i segnali di risveglio di Palermo, in occasione dell’esordio in panchina di Giuseppe Pillon, non erano un’illusione.

Domani con inizio alle ore 15, la sfida interna contro il Bari lanciatissimo verso le prime piazze della classifica ,ma che in trasferta stenta a macinare punti. Martedì 17 aprile 2018 alle ore 20.30 invece trasferta contro la Pro Vercelli attualmente in penultima posizione.

In occasione di questa sfida la Questura di Vercelli ha indicato e raccomandato che gli eventuali pullmans e mezzi privati della tifoseria del Pescara dovranno utilizzare i seguenti caselli autostradali: uscita “Vercelli Ovest”- diramazione A26-A4 Stroppiana/Santhia’; uscita “Vercelli Est” – A26 per arrivare allo stadio comunale “Silvio Piola” di Vercelli.

LEGGI: Pescara, parla Pillon: “Voglio una squadra coraggiosa e propositiva”