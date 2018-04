Primo Maggio a Pescara: predisposto piano per sicurezza

PESCARA – In occasione della festa del Primo Maggio, il Comune di Pescara ha organizzato uno spettacolo musicale in Piazza Della Rinascita, che avrà inizio alle ore 16.30, con l’esibizione, intorno alle successive ore 20.00, dei cantanti reppers Emis Killa e Guè Pequeno.

Le componenti istituzionali Questura e Prefettura, in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo e Tavolo Tecnico Operativo, hanno determinato le direttive relative alla gestione dei diversi aspetti che caratterizzano il suddetto evento, individuando i dispositivi di sicurezza da attuare alla luce delle disposizioni in materia di salvaguardia e incolumità delle persone durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed in considerazione anche delle gravi tensioni a livello internazionale nonché dell’allarme terrorismo.

In tale ottica, l’organizzatore ha predisposto “il piano di emergenza e procedure di Safety e Security” nel quale sono specificate le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione con l’indicazione delle vie di fuga, delle aree di rispetto e dei percorsi per l’ordinato afflusso e deflusso degli spettatori attraverso l’impiego di un congruo numero di steward, dunque tutto ciò che concerne i meccanismi di accoglienza e predisposizione dell’evento. In proposito si segnala che per l’accesso del pubblico in Piazza della Rinascita saranno predisposti tre diversi varchi d’ingresso (Corso Umberto, in prossimità dell’incrocio con via N. Fabrizi e via R. Margherita; via N. Fabrizi in prossimità dell’incrocio con via Parini; viale Regina Margherita in prossimità dell’incrocio con via Mazzini) presidiati dagli addetti alla sicurezza e dove avverrà il controllo delle persone, al fine di intercettare bottiglie/oggetti di vetro e/o qualsiasi altro materiale ritenuto pericolo.

È stata emessa l’ordinanza di divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro e in lattina. Ulteriori ordinanze sindacali disciplinano il traffico veicolare con l’istituzione di divieti di sosta e transito, con obbligo di rimozione, nel quadrilatero interessato dalla manifestazione, nonché il posizionamento di idonei ed adeguati impedimenti fisici al transito dei veicoli (new jersey). Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara e il Servizio 118 garantiranno la propria assistenza in caso di emergenza.

Si è ritenuto opportuno attivare stringenti misure di sicurezza a tutela della cittadinanza che nel pomeriggio del 1 Maggio si riverserà in piazza per assistere al concerto. In relazione al consistente numero di spettatori che prevedibilmente parteciperà alla manifestazione, al fine della migliore e più serena riuscita dello stesso, possono essere utili alcuni suggerimenti per gli avventori, quali ad esempio:

parcheggiare i propri mezzi di trasporto nelle aree adibite a parcheggio, poste a ridosso della stazione di Pescara Centrale, sul lungofiume nord, in via Ostuni ed in via Bologna, e raggiungere la piazza a piedi;

portare con sé gli effetti strettamente necessari, evitando l’utilizzo di borse o zaini;

non assumere bevande alcoliche e non portare con sé contenitori in vetro o metallo, o altri accessori potenzialmente idonei ad offendere;

in caso di emergenze, mantenere la calma, seguire i suggerimenti del personale preposto e, se del caso, allontanarsi senza alimentare alcun panico;

segnalare al personale steward ed alle Forze di Polizia eventuali circostanze che appaiano destare sospetto, perché si possano attuare le opportune verifiche;

gli spettatori presenti al termine della manifestazione, defluiscano, sia pur con opportuna gradualità, favorendo anche la riapertura e il ripristino della normale viabilità in zona.