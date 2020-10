Primavera, Pescara – Frosinone 1-0: cronaca e tabellino

Successo dei biancazzurri grazie a una rete in apertura di Blanuta. Secondo bottino pieno per la squadra di Iervese che sale a sei punti

CITTÁ SANT’ANGELO – Successo casalingo per 1-0 del Pescara Primavera che questo pomeriggio alle 14.30 ha affrontato il Frosinone. Decisiva la rete di Blanuta dopo appena 1 minuto di gioco e squadra di Iervese che coglie il secondo successo consecutivo che gli consente di salire a sei punti in classifica.

CRONACA

Gara subito in discesa per i biancazzurri che passano alla prima occasione dopo appena 20 secondi di gioco con Blanuta. Gli ospiti intorno al quarto d’ora hanno ma trovano in Sorrentino una saracinesca: all’11 ipnotizza Morelli in area quindi respinge al 13′ una conclusione in girata di Selvini e due minuti più tardi reattivo su Vitalucci che aveva avuto una chance ai 16 metri. Ritmi molto buoni nel primo tempo con il Pescara che si fa apprezzare al 35′ con Mercato che supera un avversario e serve dal fondo Blanuta che fallisce il bersaglio. Prima della fine del tempo palla in area per Vitalucci ma il portiere gli nega nuovamente la gioia del gol. Nella ripresa scende l’intensità del match e si deve aspettare il 26′ per vedere un’azione pericolosa con Tringali, assist per Blanuta e Vilardi che si oppone al suo tentativo con il destro. Due minuti e ospiti che si rendono insidiosi con Peres da corner, Sorrentino devia la sfera. Al 33′ Vilardi salva su Caliò che ispirato da Blanuta ha l’intuizione di calciare a giro. Nel finale difesa biancazzurra che resiste e allo scadere rosso per doppio giallo a Blanuta.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino; Ciafardini (82′ Staver), Quacquarelli, D’Aloia (82′ Kuqi), Chiacchia, Longobardi, Chiarella (82′ Tamboriello), Tringali, Blanuta, Mercado (70′ Sakho), Arlotti (56′ Caliò). A disposizione: Klan, Staver, Sakho, Veroli, Pascali, De Marzo, Kuqi, Tamboriello, Caliò, Salvatore, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese.

FROSINONE: Vilardi; Maestrelli, Coccia (87′ Di Palma), Bruno (61′ Santarpia), Vecchi, Potenziani, Maugeri, Selvini (68′ Jirillo), Morelli, Vitalucci, Peres (87′ Pacetti). A disposizione: Marasca, Pacetti, Battisti, Di Palma, Jirillo, Orlandi, Santarpia. Allenatore: Luigi Marsella.

Rete: 1′ Blanuta (P)

Ammoniti: 38′ Quacquarelli (P), 49′ Maestrelli (F), 59′ Blanuta (P), 75′ Tringali (P)

Espulsi: 90′ Blanuta (P)