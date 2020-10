Primavera, Pescara – Benevento 6-2: cronaca e tabellino

Esordio con il botto per la squadra Primavera di mister Iervese. In gol Chiarella, Chiacchia, Mercado, Kuqi; doppietta per Belloni

CITTÁ SANT’ANGELO – Parte bene la nuova avventura della squadra del Pescara nel Campionato Primavera 2. Nella gara casalinga d’esordio contro il Benevento netto successo per 6-2. Gara che si sblocca dopo appena 14 minuti con Chiarella. quindi si deve passare alla ripresa per vedere il raddoppio al 5′ con Chiacchia e due minuto dopo tris ad opera di Mercato. I biancazzurri allenati da mister Iervese trovano la quarta marcatura al 26′ con Kuqi quindi il gol della bandiera per i campani al 32′ con Sorrentino. Ma le emozioni non sono ancora finite e ci pensa Belloni, entrato al 13′ a realizzare una doppietta al 41′ e 43′. Completa le marcature del match Caserta in pieno recupero. Prossimo impegno per il Delfino in trasferta contro il Napoli.

TABELLINO

PESCARA: Klan, Ciafardini, Quacquarelli, De Marzo, Longobardi, Chiacchia, Chiarella (Salvatore 20′ 2°T), Tringali (Cavaliere 30′ 2°T), Blanuta (Belloni 13′ 2°T), Mercado (Staver 30′ 2°T), Caliò (Kuqi 20′ 2°T). A disposizione: Recchia, Staver, Veroli, Monaco, Del Greco, Cavaliere, Kuqi, Tamboriello, Salvatore, Belloni, Stampella. Allenatore: Iervese Pierluigi

BENEVENTO: Quartarone, Bracale, Todisco, Talia (Troqe 5′ 2°T), Vitale, Bottiglieri, Alfieri (Caserta 32′ 2°T), Sanogo, Thiam (Cesarano 32′ 2°T), Agnello (Strazzullo 17′ 2°T), Masella (Sorrentino 17′ 2°T). A disposizione: Diglio, Ciaravolo, Perlingieri, Cesarano, Caserta, Strazzullo, Troqe, Olimpio, Sorrentino. Allenatore: Romaniello Nicola

Direzione di gara: Ubaldi Mattia della sezione di Roma 1, I° assistente Gregorio Dario della sezione di Bari, II° assistente Mittica Giovanni della sezione di Bari.

Reti: Chiarella 14′ 1°T (PES), Chiacchia 5′ 2°T (PES), Mercado 7′ 2°T (PES), Kuqi 26′ 2°T (PES), Sorrentino 32′ 2°T (BEN), Belloni 41′ 2°T, 43′ 2°T (PES), Caserta 47′ 2°T (BEN).

Ammoniti: Alfieri 3′ 2°T (BEN), Quacquarelli 39′ 2°T (PES).