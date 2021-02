Primavera 2B, Virtus Entella – Pescara 2-3: colpo esterno dei biancazzurri [VIDEO]

Ottima prestazione dei biancazzurri che conquistano tre punti dalla trasferta ligure consolidando la seconda posizione in classifica.

CHIAVARI – Continua la cavalcata della squadra di Iervese in Primavera 2B. Oggi i biancazzurri hanno sconfitto in trasferta l’Entella per 3-2 consolidando così la seconda posizione in classifica e portandosi a 2 lunghezze dalla capolista Lecce. La gara di recupero della 4° giornata di campionato è stata bloccata dopo 5 minuti da Belloni, autore di una doppietta. Infatti l’attaccante ha riportato avanti i suoi al 32′ dopo il momentaneo pari di Muller. Nella ripresa 3-1 di Mercado dopo 9 minuti e al 16′ la rete di Bruno ha reso più incerto la fase finale del match.

Video con gli highlights della partita



Tabellino

VIRTUS ENTELLA: Balducci, Bruno, Basani, Mogos (Antonioni 24’ 2ºT), Grosso, Garbarino A. (Mazzotta 38’ 2ºT), Tosi (Oliveri 10’ 2ºT), Garbarino L. (Maresca 10’ 2ºT), Villa, Meazzi (De Simone 38’ 2ºT), Muller. A disposizione: Tozaj, Maresca, Reali, Alesso, Scaldarella, Prosdocimi, Macca, Frateschi, Antonioni, Olivieri, Mazzotta, De Simone. Allenatore: Volpe Gennaro

PESCARA: Sorrentino, Staver, Pedicone, De Marzo (Madonna 23’ 2ºT), Chiacchia, Longobardi, Chiarella (Seck 23’ 2ºT), Tringali, Blanuta, Mercado (Dieye 33’ 2ºT), Belloni (Caliò 1’ 2ºT). A disposizione: Klan, Del Greco, Palmentieri, Mancini, D’Aloia, Madonna, Dieye, Caliò, Sec, Stampella. Allenatore: Iervese Pierluigi

Direzione di gara: Calzavara Andrea della sezione di Varese, I° assistente Orazio Luca Donato della sezione di Milano, II° assistente Lattanzi Pietro della sezione di Milano.

Reti: Belloni 5’ 1°T, 32’ 1ºT (PES), Muller 11’ 1°T (ENT), Mercado 9’ 2ºT (PES), Bruno 16’ 2ºT (ENT).

Ammonizioni: Garbarino A. 19’ 1ºT (ENT), Sorrentino 28′ 2°T (PES), Longobardi 29′ 2°T (PES), Madonna 32’ 2ºT (PES).

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa