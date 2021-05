Nel recupero della 17ma giornata il Delfino passa 3-1 a Salerno superando in vetta alla classifica in Lecce: in gol Mercato, Caliò e Kuqi

SALERNO – Alle ore 15 in campo allo Stadio “Vincenzo Volpe” di Salerno la partita Salernitana – Pescara, valida per il recupero della 17ma giornata del Campionato Primavera 2b. Il match era stato rinviato lo scorso 10 aprile causa Covid. Biancazzurri in classifica seguono il Lecce che è in vetta con 37 punti ma devono recuperare ben cinque incontri a partire da quello di oggi. Di seguito le formazioni che scenderanno in campo.

Cronaca del match

Successo della squadra di Iervese per 3-1. Alla fine dei primi quarantacinque minuti biancazzurri avanti 1-0 grazie alla rete realizzata al 35′ minuto da Mercado. Nella ripresa pareggio dopo nove minuti di Cannavale ma biancazzurri che allungano grazie a Caliò e Kuqi rispettivamente al 28′ e 43′. I due giocatori erano da pochi minuti entrati in campo. Con questi tre punti il Pescara balza in vetta alla classifica con 38 punti scavalcando il Lecce che ha 37.

Tabellino

SALERNITANA: Campisi, Guzzo, Diallo (dal 32′ st Piervenanzi), Vignes (dal 41′ st Panarese), Bruschi, Perrone, Russo, Pezzo, Iannone, Guida (dal 32′ st Visconti), Cannavale (dal 41′ st Capaccio). A disposizione: Barone, De Iorio, De Lucia, Villani. Allenatore: Gianluca Procopio

PESCARA: Sorrentino, Stavere, Pedicone (dal 25′ st Mancini), De Marzo (dal 25′ st Dieye), Chiacchia, Veroli, Seck, Tringali (dal 32′ st Kuqi), Blanuta (dal 25′ st Caliò), Mercado (dal 36′ st Sakho), Belloni. A disposizione: Recchia, Palmentieri, Salvatore, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese

Reti: Mercado al 35′ pt, Cannavale al 9′ st, Caliò al 28′ st, Kuqi al 43′ st

Ammonizioni: Blanuta, Sakho, Guzzo, Perrone

Arbitro: Mattia Ubaldi della sezione Roma 1

Assistenti: Francesco Rizzotto della sezione Roma 2 e Francesco Valente della sezione Roma 2

Classifica

Pescara 38, Lecce 37, Virtus Entella e Napoli 31, Spezia 25, Benevento e Frosinone 22, Crotone 21, Cosenza 20, Pisa 15, Reggina 13, Salernitana 10.

Prossimo turno

Lecce – Cosenza; V. Entella – Frosinone; Crotone – Napoli; Pescara – Reggina; Benevento – Salernitana; Pisa – Spezia