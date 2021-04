Primavera 2B, Pescara – Reggina 4-0: doppietta per Chiarella

Successo dei biancazzurri che dopo un primo tempo equilibrato prendono il largo nella ripresa. Consolidata la vetta della classica con tre partite da recuperare

CITTÁ SANT’ANGELO – Successo casalingo per i biancazzurri di Mister Iervese contro la Reggina nell’incontro valido per la diciottesima giornata del campionato Primavera 2 B. Primo tempo equilibrato con il Pescara che sblocca il punteggio solo allo scadere con Chiarella. Il giocatore a inizio ripresa trova la rete del raddoppio spianando la strada del successo. Le marcature di Tringali al 18′ e di Belloli a tre minuti dalla fine hanno reso la vittoria più ampia. Con questo risultato la squadra di Iervese mantiene la vetta a 34 punti in coabitazione con il Lecce, vincente oggi 2-0 sul Cosenza con tre partite da recuperare. Prossimo impegno per il Delfino mercoledì 21 aprile con la trasferta a Frosinone per il primo match da recuperare.

TABELLINO DELLA PARTITA

PESCARA: Sorrentino, Staver, Pedicone, D’Aloia (De Marzo 22’ 2ºT), Chiacchia (Sakho 30’ 2ºT), Veroli, Chiarella (Kuqi 30’ 2ºT), Tringali, Blanuta (Dagasso 22’ 2ºT), Mercado (Seck 30’ 2ºT), Belloni. A disposizione: Recchia, Del Greco, Palmentieri, Sakho, Mancini, De Marzo, Dieye Baka, Kuqi, Dagasso, Patané, Seck. Allenatore: Iervese Pierluigi

REGGINA: Lo Faro, Nemia, Aliquo (Foti 18’ 2ºT), Bongani, Pellicano, Rechichi, Scolaro, Carlucci (Zinno 30’ 2ºT), Rao, Bezzon (Costantino 30’ 2ºT), Provazza. A disposizione: Ammirati, Spaticchia, Di Bella, Irrera, Foti, Tersinio, Pannuti, Traore, Costantino, Domanico, Zinno. Allenatore: Falsini Gianluca

Arbitro: Luciani Francesco della sezione di Roma 1, I° assistente Bonomo Massimiliano della sezione di Milano, II° assistente Catallo Ivan della sezione di Frosinone.

Rete: Chiarella 45’ 1ºT, 4’ 2ºT (PES), Tringali 18’ 2ºT (PES), Belloni 42’ 2ºT (PES).

Ammonizioni: Aliquo 11’ 2ºT (REG), Rechichi 19’ 2ºT (REG),