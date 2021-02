La partita Pescara – Crotone in diretta per l’8° giornata di Primavera 2B: netto successo della squadra di Iervese che dilaga nella ripresa

PESCARA – Al De Cecco dalle ore 12 in campo Pescara – Crotone, per l’ottava giornata della Primavera 2B. Da una parte troviamo i biancoazzurri reduci dal rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Reggina proprio nelle battute finale e in cerca di riscatto. Dall’altra ci sono i rossoblù appaiati in classica al secondo posto con 11 punti che però arrivano dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Napoli oltre a quella per 3-0 contro l’Inter in Coppa. Di seguito le formazioni ufficiali del match quindi gli aggiornamenti sulla partita con risultato e tabellino completo.

CRONACA DEL MATCH

Al 14′ Palermo ha una chance dal limite dell’area conclusa di poco sopra la traversa. Avvio giocato su buoni ritmi, squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Bello spunto al 23′ di Chiarella che arriva fino al fondo e crossa rasoterra per l’accorrente Blanuta anticipato in corner. Alla mezz’ora il Pescara sblocca il match: scambio con Tringali al limite e conclusione molto angolata di Blanuta con sfera che si infila all’angolino basso alla sinistra di Pasqua. Appena tre minuti e replica degli ospiti: Trotta crossa basso in area per Timmoneri, conclusione di prima intenzione ma centrale, reattivo Sorrentino nella respinta. Chiarella protagonista al 35′: azione caparbia del giocatore che si incunea in area e tu per tu conclude due volte sul primo palo ma Pasqua gli sbarra la strada. Al 42′ Belloni conclude debole in porta, attento il portiere nella respinta. Alla scadere di tempo bella punizione di De Marzo con palla indirizzata sotto l’incrocio dei pali, vola Pasqua a deviare in angolo. Dopo 1 minuto di recupero termina il primo tempo sull’1-0 per il Pescara. Buon avvio degli ospiti ma biancazzurri che sono cresciuti minuto dopo minuto e trovato il gol hanno creato altre chance per il raddoppio.

Al via il secondo tempo del match con gli ospiti che ripartono con Esposito per Amerise. Nei primi venti minuti non si registrano occasioni pericolose ma solo alcuni cambi da parte dei due allenatori, gara che resta molto equilibrata. Spunto del neo entrato Bilotta al 25′ che lascia partire un destro rasoterra che sibila il palla alla destra di Sorrentino. Pochi istanti e Pedicone trova il raddoppio: il difensore vince un rimpallo al limite quindi dal fondo campo in area è bravo a sterzare sul marcatore e a lasciar partire una conclusione di potenza sul primo palo sotto l’incrocio di pali a sorprendere Pasqua. Al 28′ fallo di Chiacchia in area su Bilotta, l’arbitro concede il rigore tra le proteste dei biancazzurri. Sul dischetto Maesano conclude alla destra di Sorrentino bravo a distendersi e a neutralizzare il rasoterra, il resta sul 2-0. Al 34′ Mercado vicino al 3-0 con una conclusione a giro in area leggermente centrale, con una mano devia Pasqua. Al 37′ per doppio giallo Esposito lascia i suoi in 10. Appena due minuti e al 41′ arriva il 3-0: filtrante geniale di Mercato per Calio’ rapido in area a prendere il tempo al marcatore e a battere con un preciso rasoterra Pasqua. Al 43′ Arlotti sfrutta una indecisione difensiva per incunearsi in area e battere in diagonale di poco a lato. Palo di Calio’ al 90mo su bell’azione di rimessa con altro filtrante di Mercado molto bello. Dopo 4 minuti di recupero l’incontro termina 3-0 per il Pescara.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Staver, Pedicone, De Marzo (dal 21′ st D’Aloia), Chiacchia (vk), Longobardi, Chiarella (dal 39′ st Calio’), Tringali (k) (dal 39′ st Kuqi), Blanuta (dal 27′ st Arlotti), Mercado, Belloni (dal 39′ st Seck). A disposizione: Klan, Del Greco, Palmentieri, Madonna, Mancini, Dieye. Allenatore: Pierluigi Iervese

CROTONE: Pasqua, Mignogna, Periti, Palermo, Spezzano, Amerise (k) (dal 1′ st Esposito), Gozzo (dal 30′ st D’Andrea), Timmoneri, Maesano (dal 39′ st Brescia), Ranieri, Trotta (dal 20′ st Bilotta). A disposizione: D’Alterio (vk), Nicotera, Lerose, Simone, Frustaglia, Torromino, Ferrucci. Allenatore: Giuseppe Durante

Arbitro: Sig. Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Sig. Domenico Fontematura di Roma2 e Franco Iacovacci di Latina

Reti: al 30′ pt Blanuta, al 25′ st Pedicone, al 41′ st Calio’



Ammonizioni: Esposito, Tringali, Timmoneri

Espulso: al 37′ st Esposito (doppio giallo)

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

NOTA: al 29′ pt Sorrentino para un rigore a Maesano

