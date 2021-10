Il match si sblocca dopo appena quattro minuto con Voelkerling quindi una doppietta di Felix stende i biancazzurri nel posticipo della 5° giornata

CITTA’ SANT’ANGELO – Pesante sconfitta del Pescara contro la Roma nella gara di posticipo valida per le 5° giornata del campionato Primavera 1. Al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo questo pomeriggio i biancazzurri sono stati sconfitti per 3-0. Gara in archivio dopo appena 16 minuti frutto di una partenza fulminea dei giallorossi che con questo risultato conquistano la 4° vittoria in 5 partite mentre il Pescara resta in penultima posizione a pari merito con Sampdoria, Sassuolo, Bologna ed Hellas Verona con 4 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Passano 6 minuti e Voelkerling approfitta di un errore della difesa che perde palla in area di rigore e offre così la palla del vantaggio. Quindi sale in cattedra Felix che al 15′ supera sulla sinistra Palmentieri, entra in area e trafigge Lucateli. Appena un minuto e il giocatore approfitta di una leggerezza in area di Sakho per realizzare da due passi la sua doppietta personale. Al 19′ i giallorossi rischiano anche il poker con Tripi ma a tu per tu con il portiere colpisce male. Al 28′ primo pericolo per gli ospiti con Mastrantonio bravo a sventare una fortuita deviazione in mischia di Morichelli tenendo così la porta inviolata. Al 32′ Delfino graziato dall’ex Ricciardi che innescato da Louakima non riesce a raggiungere la sfera. Delle Monache al 37′ prova a scuotere i suoi su punizione ma il portiere alza sopra la traversa. La ripresa si apre con Felix che da due passi su assist di Voelkerling calcia fuori praticamente a porta vuota quindi inizia la girandola di cambi con il match che non ha più nulla da chiedere.

TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Lucatelli; Longobardi, Sakho, Palmentieri, Staver (27′ st Colazzilli); Kuqi, D. Mehic, A. Mehic (20′ st Colarelli); Patanè (27′ st Sayari), Blanuta, Delle Monache. A disposizione: Gallo, Savarese, Scipione, Dieye, Dagasso, Straccio, Salvatore, Scipioni, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese.

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Tripi; Louakima, Faticanti, Di Bartolo (31′ st Dicorato), Rocchetti; Riccardi (41′ st Cherubini); Voelkerling (18′ st Volpato), Felix (31′ st Koffi). A disposizione: Berti, Del Bello, Satriano, Ngingi, Keramitsis, D’Alessio, Falasca, Koffi. Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Leone di Barletta. Assistenti: Bocca e Festa.

Reti: Voelkerling al 4′ pt, Felix al 15′ e 16′ pt

Ammoniti: Di Bartolo (R), Voelkerling (R)

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 4 nella ripresa

Corner: 2 – 6