Primark, nuovo store in Abruzzo: ecco dove e quando aprirà

Il retailer internazionale aprirà il 10° punto vendita italiano all’interno del centro commerciale Megalò, a Chieti, martedì 19 luglio

CHIETI – Primark, il rivenditore di moda internazionale, aprirà le porte del nuovo ed attesissimo store di Chieti martedì 19 luglio. Questo punto vendita, situato all’interno del centro commerciale Megalò, in Abruzzo, è il primo negozio sulla costa adriatica e rappresenterà il decimo store di Primark in Italia, creando oltre 150 nuove opportunità di lavoro.

Con una superficie commerciale di circa 4.000 metri quadrati, il nuovo store di Chieti offrirà l’esperienza in-store per cui il brand Primark è da sempre famoso. C’è già, infatti, molta attesa, con numerosi clienti che non vedono l’ora di potersi recare nel nuovo store per acquistare le ultime tendenze e iI capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear.

Inoltre, lo store di Chieti offrirà anche un’ampia gamma di prodotti di abbigliamento e articoli del brand ‘Primark Cares’ in continua espansione. Attualmemte, infatti, il 39% degli indumenti Primark è realizzato con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, come parte dell’ambizioso percorso del rivenditore di rendere la moda sostenibile alla portata di tutti. Il nuovo negozio ospiterà anche un’area dedicata, con le ultime novità, parte della collezione in continua crescita in denim sostenibile di Primark.

Questa apertura rappresenta un importante traguardo per Primark nella sua costante espansione nel Paese. L’offerta impareggiabile di Primark, in termini di trend moda e must-have di qualità, ha conquistato il cuore dei clienti italiani sin dal primo negozio che il retailer ha aperto ad Arese nel 2016.

Luca Ciuffreda, Head of Primark in Italia, ha affermato: “Dopo l’apertura del nostro flagship store e headquarter italiano a Milano, il nuovo punto vendita situato all’interno del centro commerciale Megalò a Chieti rappresenta una vera e propria pietra miliare nel nostro percorso di espansione in Italia in quanto porta a 10 il totale di store Primark nel Paese. Siamo pertanto entusiasti di poter presto accogliere sempre più clienti nel nostro nuovo negozio di Chieti. Siamo, inoltre, certi che adoreranno la struttura e il design di questo nuovo store, senza parlare dell’ampia offerta tra cui potranno scegliere. Che si tratti di famiglie o grandi appassionati di moda, nello store di Chieti i nostri clienti troveranno gli ultimi trend estivi che, oltre ad essere alla portata di tutti, soddisferanno ogni tipo di gusto e stille”.

Pietro Mauro, Center Manager del Centro Commerciale Megalò, ha dichiarato: “È una grande soddisfazione per il centro commerciale Megalò ampliare la propria offerta merceologica con un brand così amato come Primark. Questa apertura si inserisce in un più ampio progetto strategico a lungo termine volto a consolidare la posizione di punto di riferimento leader del centro commerciale tanto a livello regionale quanto sovraregionale. Crediamo fortemente che l’apertura di Primark avrà un impatto positivo sull’intero centro commerciale Megalò e sulla comunità locale, anche dal punto di vista occupazionale. Siamo pertanto entusiasti di accogliere questo nuovo store ed essere il primo e unico centro commerciale in Abruzzo ad ospitare il noto marchio d’abbigliamento irlandese tra i propri negozi”.

Questo nuovo punto vendita segue temporalmente la recente apertura del nuovo flagship store e headquarter per l’Italia in Via Torino a Milano e le inaugurazioni dello scorso anno a Roma e Catania, che hanno tutte riscosso un enorme successo. I clienti italiani vedranno infatti l’apertura di quattro ulteriori nuovi punti vendita nell’arco dei prossimi 12 mesi: Bologna, che aprirà in estate, Torino, presso il centro commerciale Shopville Le Gru, Caserta, entro la fine dell’anno, e Venezia, all’interno del centro commerciale Nave De Vero nel 2023. Questo ambizioso piano di espansione porterà il numero totale di negozi di Primark in Italia a 14 e lo spazio commerciale a oltre 55.000 metri quadrati.