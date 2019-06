Prevenzione tumore al seno, le iniziative Erga Omnes a Chieti

CHIETI – Il progetto dell’Associazione Erga Omnes “Pink care & empower yourself: Attiviamoci per ascoltare, prevenire e sostenere” nasce dall’esigenza di aumentare le diagnosi precoci di neoplasie nel territorio di Chieti e provincia, educando e promuovendo uno stile di vita che non esponga a fattori di rischio, avrà la durata massima di 12 mesi, ha avuto inizio a maggio, sarà realizzato grazie al contributo offerto dalla Susan G.Komen Italia Onlus ed ha avuto il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti, della Provincia di Chieti e del Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Chieti, oltre alla collaborazione dell’Associazione abruzzese Gigi Ghirotti onlus e del Liceo Scientifico F. Masci di Chieti. Le attività prevedono la partecipazione gratuita di tutta la cittadinanza, in particolar modo di coloro che vivono direttamente o indirettamente con il tumore al seno.

Le prossime iniziative saranno:

Giovedì 4 luglio: “Pink Walk” Camminata della salute, ore 20, presso la Villa Comunale di Chieti.

Mercoledì 10 luglio: primo incontro delle “Attività di Ben-Essere”, ore 19, tutorial per indossare i turbanti, presso la sede operativa di Erga Omnes in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino).

Giovedì 18 luglio: primo incontro “Gruppo auto-mutuo-aiuto”, ore 19, gestito da professionisti del settore, presso la sede operativa di Erga Omnes in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Pagina facebook del progetto: Tumore al seno: attiviamoci per ascoltare, prevenire e sostenere

E-mail: info@erga-omnes.eu

tel. 0871 450291 (sede operativa Erga Omnes)