Prevenzione al cuore, al via la campagna Avis Pescara da novembre

PESCARA – Prevenire, è meglio che curare. Questo il mantra dell’AVIS Comunale di Pescara che, a partire dal mese di novembre, comincerà una campagna di prevenzione, con controlli gratuiti, per il cuore. Lunedì 09 e martedì 10 novembre pv, dalle 15:30 alle 19:00 screening cardiologico, misurazione pressione arteriosa, consulto cardiologico ed elettrocardiogramma a cura del Dott. Luca Paolini, Dirigente Medico Cardiologo dell’Ospedale “G. Mazzini” di Teramo e specialista in uno studio privato a Pescara, in Via Tiburtina Valeria, 75 che, senza alcuna retribuzione e nel pieno spirito della donazione, ha aderito alle due giornate. La campagna di prevenzione promossa dall’Avis comunale Pescara, prevedrà ogni mese degli screening gratuiti a tutti i donatori.

Negli ultimi anni, l’Avis, ha aderito già a campagne di sensibilizzazione come, ad esempio, quella per il carcinoma al seno, iniziativa che ha portato alla diagnosi precoce su alcune donatrici. Avis Pescara, pone la sua attenzione al tema del dono, della salute e della prevenzione. Un donatore, tutelato nel suo stato di salute, garantisce una sicurezza per il suo operato volontario e gratuito della donazione di sangue ed emocomponenti.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, le giornate di prevenzione avverranno a porte chiuse, solo su prenotazione e applicando tutti i protocolli di sicurezza. Enormemente soddisfatto il Presidente di AVIS Pescara, Vincenzo Lattuchella: “La prevenzione è uno strumento importantissimo e di vitale importanza. Consentire a chi viene a donare, di avere controlli così specifici ha permesso a dei nostri volontari di individuare, in maniera precoce, patologie sospette. Ovviamente, uno stile di vita corretto aiuta tanto nella prevenzione ma noi, come AVIS, abbiamo il dovere di essere protagonisti e di esempio per i nostri donatori”.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219