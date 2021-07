President Bologna – Club Aquatico Pescara, presentazione della gara-3

BOLOGNA – Domani alle 15.30 a Bologna si gioca la gara decisiva per l’accesso alla serie A2 di pallanuoto maschile. È la gara-3, lo spareggio, la partita delle partite, il match che conclude i playoff. Il Club Aquatico va a sfidare quindi in trasferta la super squadra President Bologna, a cui i pescaresi hanno inflitto la prima sconfitta di tutta la stagione nell’incontro di mercoledì giocato a Chieti.

È stata una vera impresa sportiva quella del Club Aquatico, inutile girarci intorno, specie dopo aver perso malamente la prima a Bologna. Ora si torna in Emilia e si prova a fare l’ennesimo miracolo, perché lo sport insegna che ogni sogno può materializzarsi. È chiaro che i favori del pronostico sono per la President, in ogni caso sperare e giocarsela non costa nulla.

A Bologna ci saranno anche i supporter del Club Aquatico, che sta organizzando un pullman. I pescaresi si presentano a questo spareggio ovviamente un po’ stanchi dopo le energie profuse mercoledì sera, ma anche con l’autostima alta.

L’allenatore Paolo Bocchia fa il quadro della situazione: “È questione di testa, l’ho sempre detto e lo ribadisco. Bisogna metterci tanta grinta e allo stesso tempo giocare liberi mentalmente, in ogni caso provarci sempre senza paura. Ma oltre a questo, credo che la gara-2 di mercoledì sia stata tatticamente perfetta da parte nostra e dovremmo cercare di ripeterla. Saranno molto importanti le giocate in superiorità numerica e bisognerà sempre tenere la squadra corta. Arrivare allo spareggio con un avversario così, è motivo di vanto, non dimentichiamo che il President ha perso una sola partita tra regular season e play off. Noi abbiamo la miglior difesa del campionato, mentre in fase offensiva possiamo fare di più. Giochiamocela, tutto può succedere: secondo me le percentuali sono 70 e 30. Le pressioni ci saranno, ma lasciamole soprattutto a loro perché sono una squadra costruita per la promozione”.

Arbitri dell’incontro saranno i signori Bianco e Rovandi.