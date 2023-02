Presentazione del primo Corso di Gelateria contemporanea alla De Cecco

PESCARA – Si svolgerà lunedì prossimo, 27 febbraio, alle ore 15, nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, la presentazione del primo Corso per ‘Gelatiere Contemporaneo’, corso tecnico riservato agli studenti delle classi Quarte e Quinte indirizzo Enogastronomia.

A incontrare gli studenti saranno la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, il docente Eduardo Miscia – il Poeta del Gelato dell’Associazione Gelatieri italiani, e la tutor Enza Liberati, docente di Enogastronomia e membro dell’Associazione Lady Chef.

“Per la prima volta l’Istituto Alberghiero di Pescara ha promosso un Corso di Gelateria Contemporanea per dare ai futuri chef professionisti gli strumenti migliori per inserirsi nel mondo del Gelato che, nel settore dell’enogastronomia, occupa uno spazio a sé – ha sottolineato la dirigente Di Pietro – e la risposta dei ragazzi è stata entusiasta e di grande partecipazione. Il settore della gelateria è infatti una strada ancora tutta da percorrere in un paese come l’Italia che conta 36mila gelaterie artigianali”. “Agli studenti – ha detto il docente Miscia – abbiamo voluto dare l’opportunità di partecipare a una vera masterclass tematica con focus sulle tecniche di mantecazione di creme, sorbetti, gelati a base di frutta secca, gelati vegan con alternative al latte, gelati gastronomici e a base di alcol, al cioccolato, confezionati, per poi parlare anche di sicurezza alimentare, analisi sensoriale e comunicazione e marketing del gelato”.

Il corso domani partirà affrontando il tema di ‘Arte e Tecnica del Gelato’; secondo appuntamento il prossimo 2 marzo, dalle 15 alle 19, con ‘Artigianalità e Qualità del Gelato’; quindi il 6 marzo, dalle 15 alle 19, con ‘Il Gelato Gastronomico’. Il corso si chiuderà il 20 marzo, dalle 9 alle 13, con ‘Il Gelato ‘De Cecco’ al Saral Food 2023’, con la consegna degli attestati agli studenti che hanno preso parte all’iniziativa.