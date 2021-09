Presentazione nuova Tac Pet al reparto di Medicina Nucleare di Pescara

PESCARA – “Aver dotato il Reparto di Medicina Nucleare di Pescara di una nuova Pet-Tac fissa di ultimissima generazione, capace di individuare una patologia a uno stadio millesimale, significa aver reso un servizio d’eccellenza all’utenza, aver ridotto la mobilità passiva dei pazienti, con un taglio dei costi a carico della sanità pubblica, e aver abbattuto in maniera drastica le liste d’attesa, tanto che oggi è possibile fare una Tac entro 3 giorni dalla prenotazione e una Pet entro massimo 15 giorni. Per l’ospedale di Pescara si tratta dell’ennesimo risultato straordinario dopo l’apertura del Covid Hospital, caso unico in Italia, in piena pandemia, e l’inaugurazione, poche settimane fa, del nuovo Pronto Soccorso. Ora, continuando a investire sulle attrezzature, concentreremo sforzi e risorse anche per il potenziamento del personale nei vari reparti”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri partecipando oggi alla Conferenza stampa convocata dalla Asl per l’inaugurazione della nuova Pet-Tac localizzata nel riorganizzato reparto di Medicina Nucleare, alla presenza del Direttore del Dipartimento dei Servizi, il dottor Vincenzo D’Egidio, del Direttore di Medicina Nucleare Angelo Di Nicola, delle 25 unità di personale assegnate e operanti, oltre che del Direttore Generale della Asl Ciamponi, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e del sindaco di Pescara Carlo Masci.

“La nuova apparecchiatura, costata circa 2milioni e mezzo di euro, sistemata in reparto è andata a sostituire definitivamente la vecchia Pet collocata per anni su un camper dinanzi alla palazzina ambulatori – ha ricordato il Presidente Sospiri –, attrezzatura, quest’ultima, che sicuramente ha svolto la propria funzione garantendo piena autonomia alla Asl di Pescara, ma sono evidenti i vantaggi legati alla nuova disponibilità. Che, peraltro, si avvale di un personale altamente qualificato moltiplicando dunque il servizio a vantaggio del bacino di utenza. Il merito della Asl di Pescara e delle Istituzioni è quello di aver portato avanti tanti progetti di innovazione di rilevanza storica in piena pandemia, sicuramente perché consapevoli che l’emergenza sanitaria aveva solo ulteriormente incrementato le necessità del territorio.

La nuova Pet-Tac consentirà il netto miglioramento delle immagini grazie all’avanzata risoluzione del sistema digitale, la possibilità di utilizzare radiofarmaci di nuova generazione, la più rapida definizione delle riprese. Ovviamente l’impegno della Regione Abruzzo prosegue: all’interno della struttura è infatti già stato predisposto uno spazio per una ulteriore Pet-Tac, ma soprattutto dovremo concentrarci sul fronte del potenziamento del personale per continuare quell’opera di azzeramento delle liste d’attesa che la Asl di Pescara è stata in grado di assicurare anche durante la prima e la seconda ondata della pandemia, garantendo l’attività delle sale operatorie e degli ambulatori in parallelo ai trattamenti dei pazienti Covid”.