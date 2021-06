Presentazione del Festival Letterario Oltre le Parole e anteprima

MONTESILVANO – Venerdì 2 luglio alle ore 10,00 in Largo Venezuela si svolgerà la presentazione del Festival Letterario Oltre le Parole in programma dal 9 all’11 luglio e organizzato dall’Associazione culturale Oltreleparole.net. Sempre venerdì si svolgerà un’anteprima dell’evento alle ore 18,30 con Cinzia Tani, presente anche in conferenza stampa, che presenterà il suo ultimo libro Angeli e Carnefici (ed.Rizzoli). L’autrice racconta di undici coppie di donne molto note, vissute tra Ottocento e Novecento.

Ogni coppia ha in comune l’anno di nascita, ma un modo di agire decisamente opposto, una ha fatto cose importanti e costruttive, nell’arte, la politica, l’impegno civile, l’altra ha commesso tremendi delitti. Cosa ha influenzato di più le loro azioni, la natura, cioè l’eredità genetica, o il contesto in cui sono cresciute, che pure ci cambia in modo indelebile? E’ difficile dare una risposta soddisfacente, ma l’autrice in Largo Venezuela ci proverà, raccontando vite interessantissime, appassionate o maledette, dalle splendide Eleanor Roosevelt, Isadora Duncan, Billie Holiday a Marie Becker , Bertha Gifford ed altre assassine seriali, donne macchiatesi di tremendi delitti.

Cinzia Tani sarà intervistata da Marcello Nicodemo, direttore artistico del Festival, con la lettura di alcuni estratti a cura dell’attrice Tiziana Di Tonno. Saranno rispettate le norme anti-covid, info al numero 393.9385970.