Presentazione annullo filatelico per la 49ma edizione Premi Flaiano

PESCARA – In occasione della prima serata di premiazione della 49esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, in programma a Pescara sabato 2 luglio, su richiesta dell’associazione culturale “Ennio Flaiano”, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale.

Presso la postazione, allestita presso il Teatro monumento “Gabriele D’Annunzio” e disponibile dalle ore 18.00 alle 23.00, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce il logo della manifestazione.

Completano l’annullo le scritte «Premi Internazionali Flaiano», «50 anni dalla scomparsa di Ennio Flaiano 1972-2022» e «2.7.2022 – 65122 Pescara Centro».

In questa edizione dei Premi Flaiano, Poste Italiane ha inoltre offerto il proprio contributo come sponsor ufficiale al fine di sostenere questa importante e oramai tradizionale iniziativa che dimostra ogni anno grande capacità di innovazione nella proposta culturale promuovendo al contempo l’Abruzzo, in Italia e nel mondo.

Poste Italiane sarà presente anche nella serata del 3 luglio e un suo rappresentante aziendale premierà uno dei vincitori dei Premi Flaiano 2022.