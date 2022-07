Gran Galà della Lirica alla Torre del Cerrano il 2 luglio

TERAMO – Presentata il 30 giugno mattina nella Sala Giunta di via Milli il Gran Galà della Lirica alla Torre del Cerrano, in programma per sabato 2 luglio ore 19:30. Ad introdurre il programma la direttrice Tatjana Vratonjic e la prof.ssa Riccioni del Conservatorio “G. Braga” (ora Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici) di Teramo, il presidente dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” Fabiano Aretusi, il consigliere dell’AMP Domenico Ruggiero ed il consigliere provinciale Luca Corona.

PROGRAMMA

Prima Parte

(celebri arie tratte dalla tradizione operistica italiana)

“Un bel di vedremo” dall’opera Madama Butterfly di G. Puccini (De Jihuamao, soprano)

“Di provenza il mare, il suol” dall’opera La Traviata di G. Verdi (Daniele Di Nunzio, baritono)

“L’amour est un oiseau rebelle” dall’opera Carmen di G. Bizet (Guo BoWen, mezzosoprano)

“Una furtiva lagrima” dall’opera L’Elisir d’amore (Ingyeom Kim, tenore)

“Signore ascolta” dall’opera Turandot di G. Puccini (Sara Fulvi, soprano)

“Acerba voluttà” dall’opera Adriana Lecouvreur di F. Cilea (Yeonju Park, mezzosoprano)

“Soave sia il vento” dall’opera Così fan tutte di W.A. Mozart (Sara Fulvi, Yeoniu Park, Lorenzo Speca)

“La calunnia è un venticello” dall’opera Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini (ing Shuheng, basso)

Seconda Parte

(selezione di brani tratti dall’opera L’Elisir d’amore di G. Donizetti)

‘”Della crudele Isotta” ( ZhaoYiNing, soprano)

“Una parola oh Adina” (ZhaoYiNing- soprano, Ingyeom Kim-tenore)

“Come Paride vezzoso” e scena con quartetto (Lorenzo Speca- baritono; ZhaoYiNing-soprano, Ingyeom Kim-tenore; Yeonju Park-mezzosoprano)

“Udite, udite, o rustici” e duetto “Voglio dire” (Daniele Di Nunzio- baritono, Ingyeom Kim-tenore)

“Caro Elisir…Esulti pur la barbara” (Ingyeom Kim-tenore; ZhaoYiNing-soprano)

“In guerra ed in amor” e stretta finale (ZhaoYiNing-soprano, Ingyeom Kim-tenore, Lorenzo Speca-baritono, De lihuamao-soprano)