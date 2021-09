Presentato a Celano il Calendario del Campionato di Eccellenza Femminile Abruzzo

Presenti all’evento anche il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia e l’Assessore regionale allo sport Liris

CELANO – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 settembre, all’Auditorium Enrico Fermi di Celano, la presentazione del Calendario del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile, evento che ha aperto ufficialmente la nuova stagione del calcio femminile abruzzese.

L’evento ha avuto una valenza strategica non solo per affrontare le difficoltà del settore legate all’emergenza Covid-19, ma anche per il rilancio del settore calcistico regionale femminile, un progetto carico di speranze e ambizioni. All’evento erano presenti il Presidente del Dipartimento Calcio Femminile, nonché Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia e l’Assessore regionale allo sport Guido Liris, accompagnati dal Sindaco Settimio Santilli, dal Vice Sindaco Piero Ianni, dal delegato allo sport Valeriano Fidanza, proponente dell’iniziativa e dagli altri consiglieri di maggioranza.

“Grazie per averci scelto – ha dichiarato il Sindaco Santilli durante il suo intervento – e grazie soprattutto al Presidente Sibilia e all’assessore regionale Liris per essere venuti a Celano. Questo è un progetto molto importante per il settore calcio e il mio augurio è quello di vedere, nel prossimo futuro, anche una squadra di calcio femminile celanese, sia a 11 sia a 5, in modo da partecipare ai campionati regionali. Come amministrazione e come Città restiamo a disposizione per qualsiasi altra iniziativa organizzata dalla Lega che possa ancora prendere in considerazione Celano”.

“Sono orgoglioso che sia stata scelta la nostra città – dichiara il delegato allo sport Fidanza. Vedere ripartire un progetto sportivo è una cosa che mi emoziona molto. Celano è sempre stata una città sportiva ed accogliente, aperta a tutte le iniziative di spessore, una città che sa guardare avanti e sa andare avanti. Abbiamo una passione storica per il calcio e vogliamo appassionarsi ovviamente anche a quello femminile, cosa che già facciamo grazie alla Nazionale di calcio femminile, e soprattutto alle due abruzzesi che ne fanno parte, Linda Tucceri Cimini, di Cerchio a pochi km da qui e Daniela Sabatino nata in provincia di Chieti. Per questo ringrazio il Presidente Cosimo Sibilia e gli organizzatori per averci coinvolto in questo importante evento”.