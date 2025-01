Presentato il 108° Giro d’Italia: le tappe in Abruzzo

REGIONE – “Il Giro d’Italia continua a scoprire l’Abruzzo, e l’Abruzzo a farsi scoprire da tutta l’Italia grazie a questa meravigliosa opportunità”, ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (nella foto), a margine della presentazione della 108ª edizione del Giro d’Italia, tenutasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Con due tappe consecutive il 16 e 17 maggio, l’Abruzzo si conferma terra d’elezione per il ciclismo e la promozione turistica. “L’Abruzzo- ha aggiunto Marsilio- è pronto ad accogliere la Carovana Rosa con una tappa da Castel di Sangro a Tagliacozzo, dove le nostre aree interne e montagne, quest’anno particolarmente innevate, saranno le protagoniste. Un grande scenario per una tappa importante. Il giorno successivo la ripartenza da Giulianova offrirà nuovi straordinari scorci per raggiungere altre destinazioni”.