Premio Prisco al femminile: Piccardi e Cantagallo per il giornalismo

CHIETI – Giornata speciale per le giornaliste Gaia Piccardi e Mila Cantagallo ieri in occasione della XVI edizione del Premio Prisco a Chieti. La Piccardi che ha conquistato il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini” si è detta commossa e sorpresa per questo riconoscimento: “ringrazio l’autorevolissima giuria e Stanislao Liberatore per questa bellissima sorpresa, quando ho ricevuto la chiamata a febbraio per questa bella notizia veramente disperavo di poter venire a ritirare il Premio durante il Giro d’Italia perché è una specie di Grande Fratello complicato e molto itinerante. Il caso ha voluto che noi ieri fossimo a Campo Imperatore e oggi giorno di riposo tra Pescara e Chieti, forse era destino e sono contenta di farne parte”. Quindi ha parlato del giornalismo al femminile che è una bella sfida ma ha precisato come “le cose difficili nella vita sono altre”. Non nasconde che ad oggi regna ancora un pò di scetticismo nei confronti della donna che si avvicina allo sport ed essere in grado di smentirli è “bellissima ginnastica quotidiana”.

Mila Cantagallo invece ha ritirato l’opera “Games 13” ideata dall’artista Ester Crocetta in memoria di Davide Astori: “ringrazio Stanislao Liberatore che è l’anima di questo Premio, sono onorata anche perché dopo tanti personaggi autorevoli del mondo dello sport mi sento una briciola a stare su questo palco”. Quindi dopo i ringraziamenti ai colleghi dell’Ussi e alle testate che l’hanno fatta lavorare in questi anni manda la sua dedica a De Martis, giornalista sportivo morto prematuramente. Parlando del presente ha parlato del nuovo format ‘Cuccioli e campioni’ che mette in confronto generazionale giocatori della prima squadra che vengono settimanalmente ospiti e si confrontano con le nuove leve del calcio, e ragazzi che sognano di diventare dei professionisti. Una grande soddisfazione per una trasmissione che la sta divertendo e che sta appassionando non solo varie categorie di tifosi e spettatori: “ma anche coloro che non amavano il calcio prima”.