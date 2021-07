Premio Parco Majella: i nomi dei finalisti della XXIV edizione

PESCARA – Lo scorso 14 luglio nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la Sala Cascella dell’Aurum di Pescara, è stato illustrato il programma della XXIV edizione del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella e sono stati resi noti i nomi dei componenti della giuria e la rosa dei finalisti per le sezioni in concorso del Premio.

Presenti il Presidente del Premio Antonio Di Marco, i componenti della Direzione Artistica Daniela D’Alimonte e Marco Presutti, il Presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara, i membri della Giuria e i soci dell’Associazione Alle Falde della Majella.

Sabato 24 luglio 2021, alle ore 20:00, Abbateggio si trasformerà – come accade da 23 anni a questa parte – nella suggestiva cornice della cerimonia per la proclamazione dei vincitori del Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Majella.

Alla presenza di autorità civili e militari e di esponenti del mondo ambientalista e culturale, verranno svelati i nomi dei vincitori delle sezioni in concorso e dei premi speciali.

La 24a EDIZIONE del Premio Parco Majella, promosso dall’Associazione “Alle falde della Majella”, vedrà la partecipazione straordinaria di FRANCESCO SABATINI, Presidente Onorario dell’Accademia della Crusca ed avrà come sempre un prestigioso Presidente di Giuria: si tratta di MARIA STEFANIA PEDUZZI, Co-owner Rustichella d’Abruzzo e nel corso della cerimonia sarà consegnato il Premio alla Carriera al Giornalista RAI e scrittore GIULIO BORRELLI.

SABATO 24 luglio 2021, dalle ore 20.00, si svolgerà ad Abbateggio la CERIMONIA DI PREMIAZIONE, durante la quale saranno svelati i nomi dei VINCITORI di ogni sezione in concorso e dei PREMI SPECIALI.

COMPONENTI DELLA GIURIA 2021

Antonella Sanvitale – Dirigente Scolastico

Raffaele Riba – Scrittore

Andrea Gialloreto – Docente universitario

Rosaria Chicchirichi Morra – Vicepresidente Regionale FAI Abruzzo – Molise

Aurelio Manzi – Ricercatore e Saggista

Francesco Vissani – Professore PhD

Maria Rosaria La Morgia – Giornalista

Antonio Del Giudice – Giornalista e Scrittore

Paolo Di Mizio – Giornalista e Scrittore

Presidente del Premio e dell’Associazione “Alle Falde della Majella” ANTONIO DI MARCO

Componenti della Direzione Artistica

DANIELA D’ALIMONTE (Dirigente scolastico e giornalista) e MARCO PRESUTTI (docente)

La lettura dei brani sarà a cura di FRANCA MINNUCCI.

Condurrà la serata il giornalista Rai, ANTIMO AMORE.

Le OPERE e gli AUTORI FINALISTI e/o destinatari di PREMI SPECIALI della 24a Edizione del Premio Parco Majella sono:

SEZIONE A) NARRATIVA EDITA

Passaggi segreti, Federico Pace – edito da Gius Laterza Editori – Roma

Factory, Tim Bruno – edito da Rizzoli Mondadori Libri – Segrate (MI)

Il maiale e lo sciamano, Roberto Barbolini – edito da La nave di Teseo – Milano

Gli ultimi della steppa, Maja Lunde – edito da Marsilio Editori – Venezia

Più ad est di Radi Kurkk, Gianluca Di Dio – edito da Voland – Roma

SEZIONE B) SAGGISTICA EDITA

La sfida di Gaia, Bruno Latour edito da Meltemi Editore – Sesto San Giovanni (MI)

Il pianeta. Istruzioni per l’uso, Licia Colò – edito da Solferino Editore – Milano

Piante e insetti, Nicola Anaclerio, Maria Elena Rodio – edito da Orme Edizioni – Roma

Terra bruciata, Stefano Liberti – edito da Rizzoli – Roma

Il grande libro del ghiaccio, Enrico Camanni – edito da Gius Laterza Editore – Roma

Draghi sepolti, Sabrina Mugnos – edito da Il Saggiatore – Milano

In cucina senza plastica, Carla Barzanò – edito da Slow Fod Editore – Bra (CN)

Emergenza energia, Nicola Armaroli – edito da Dedalo Edizioni – Bari

Oro blu, Edoardo Borgomeo – edito da Gius Laterza Editore – Roma

Stefano Mancuso, La pianta del mondo – edito da Gius Laterza Editore – Roma

La rivolta della natura, Eliana Liotta, Massimo Clementi – edito da La nave di Teseo – Milano

Educazione ecologica, Luigina Mortari – edito da Gius Laterza Editore – Roma

Le regole del cammino, Antonio Polito – edito da Marsilio Editore – Venezia

La terra sfregiata, Luca Mercalli con Daniele Pepino – edito da Gruppo Adele Edizioni – Torino

SEZIONE C) GIORNALISMO

Due donne fanno rinascere i vicoli abbandonati di Montorio, Adele Di Feliciantonio, articolo pubblicato su Quotidiano Il Centro 17 Gennaio 2020

Amarena un’orsa speciale, Massimo Pellegrini, articolo pubblicato in Rivista D’Abruzzo Autunno 2020

La grazia tranquilla, Sandro Galantini, articolo pubblicato in Tesori d’Abruzzo Estate 2020

Mettiamoci una pietra sopra, Vito Tartamella, articolo pubblicato in Mensile Focus 21 Dicembre 2019/Gennaio 2020

La salute in un chicco di grano, Federica D’Alessio, articolo pubblicato in Gli Stati Generali 3 Luglio 2020

Erminio Sipari, il padre del Parco Nazionale d’Abruzzo, Pablo Dell’Osa, articolo pubblicato in Rivista D’Abruzzo Estate 2020

SEZIONE D) POESIA

Libertà di esistere, Maria Letizia Cravetto – edito da Book Editore Riva del Po (FE)

Prossimità, Nina Nasilli – edito da Book Editore Riva del Po (FE)

A macchia e u jardinu-La macchia e il giardino, Giuseppe Cinà – edito da Manni Editore – San Cesareo (LE)

Campi d’ostinato amore, Umberto Piersanti – edito da La nave di Teseo – Milano

Poesie del tempo stretto, Francesco Carofiglio – edito da Piemme – Segrate (MI)

Antonio Di Marco Presidente del Premio Parco Majella e dell’Associazione “Alle Falde della Majella”: “Il Premio Parco Majella nel corso delle sue 23 edizioni ha saputo strutturarsi con qualità e divenire un’efficace proposta di promozione del territorio e preziosa occasione in grado di generare un positivo indotto economico e culturale sul territorio ospitante. L’interesse sempre crescente che accompagna il nostro concorso letterario dimostra la valida idea avuta più di venti anni fa di credere in questa iniziativa, che di anno in anno convince personaggi di rilievo a venire ad Abbateggio, oltre ad attrarre visitatori e turisti. La soddisfazione e il riconoscimento vanno anche al volontariato della popolazione che con impegno consente la realizzazione dell’iniziativa. Lavorando in maniera corale e sinergica fanno emergere Abbateggio come un Comune virtuoso e apprezzato non solo dai cittadini che vi abitano ma anche dai numerosi turisti che scelgono il nostro borgo”.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Alle ore 17.00 presso il Comune di Abbateggio, ci sarà un saluto istituzionale da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale;

Seguirà l’incontro-dibattito alla presenza degli autori finalisti, dei giurati, della direzione artistica, del Presidente del Premio e dei componenti dell’Associazione Alle Falde della Majella.

Al termine dell’incontro-dibattito, alle ore 20.00, ci si sposterà in Piazza Madonna del Carmine per l’inizio della Cerimonia di Premiazione.

Quest’anno, alle ore 16:00, nella Sala Consiliare del Comune di Abbateggio, ci sarà anche la presentazione della CARTOLINA dedicata al Borgo e del BOLLO SPECIALE COMMEMORATIVO per il Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella a cura di Poste Italiane.

Dalle 16:00 alle 21:00 Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo, dotato di bollo speciale commemorativo, con il quale potranno essere timbrate le corrispondenze affrancate presentate presso lo stand comunale in Piazza Madonna del Carmine.