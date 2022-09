Premio “One Health Award”: il programma dell’edizione 2022

È possibile iscriversi agli eventi della manifestazione promossa dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise, a Teramo dal 14 al 16 ottobre 2022

Cinque premi destinati a uno scienziato italiano, uno scienziato non italiano, un divulgatore, una storia e uno studente: questo e non solo è One Health Award, il grande evento scientifico-divulgativo promosso dall’IZS di Teramo che porterà nel capoluogo aprutino scienziati, opinion maker, divulgatori, esponenti delle istituzioni e protagonisti della cultura con l’obiettivo di porre al centro del dibattito pubblico l’improrogabile rivoluzione One Health One Earth – Una Sola Salute Un Solo Pianeta.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a stilare un programma ricco di appuntamenti sulla Salute Unica. Si tratta di un tema di straordinaria attualità che sarà affrontato da speaker di altissimo livello, capaci di trattare l’argomento con molteplici punti di vista, ma anche di utilizzare linguaggi in grado di parlare a tutti, dagli esperti di Salute pubblica agli studenti delle scuole del territorio” – spiega il DG dell’IZS di Teramo Nicola D’Alterio – “Sono lieto che tanti ospiti illustri abbiano risposto positivamente all’invito del nostro Istituto per lavorare insieme e portare avanti questo cambio di paradigma filosofico, prima ancora che politico e di pratica quotidiana. Giornalisti e docenti, divulgatori e scienziati di calibro internazionale insieme a membri di primo livello di istituzioni e organizzazioni internazionali renderanno Teramo il cuore della rivoluzione One Health, One Earth durante i tre giorni dell’evento. Crediamo infatti che per ottenere un reale cambiamento sia necessario portare i principi di questa filosofia a tutti, dal comune cittadino al ricercatore, dagli studenti ai decisori politici”.

È già aperta la possibilità di iscriversi ai singoli eventi del programma di One Health Award compilando il form all’indirizzo https://onehealthaward.it/partecipa/. Maggiori informazioni e aggiornamenti su OHA sono disponibili sui canali Facebook, Instagram Twitter e sul sito https://onehealthaward.it/.

PROGRAMMA

VENERDÌ 14 OTTOBRE

Università degli Studi di Teramo – Via Renato Balzarini, 1

Ore 18:00: Apertura evento

Lectio Magistralis di Stefano Bertuzzi (CEO dell’American Society for Microbiology)

Ore 19:00: One Health One Earth. Una nuova comprensione del mondo

Modera il giornalista del Corriere della Sera, Edoardo Vigna, partecipano i tre componenti del comitato scientifico di OHA: Janice Ciacci-Zanella: Medico-veterinario, ricercatrice nell’area di Virologia Animale e Direttore Generale del Centro di ricerca suini e pollame di Embrapa, Brasile. Membro del One Health High Level Expert Panel (OHHLEP, WHO/FAO/WOAH/UN). Edward. C. Holmes: Professore di Biologia evolutiva all’Università di Sydney, virologo e biologo evoluzionista che studia in particolar modo i meccanismi con i quali i virus a RNA saltano da una specie all’altra. Stacey Schultz-Cherry: Virologa del St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, Tennessee, USA. Vicedirettore del Centro di collaborazione sull’influenza aviaria dell’OMS.

Teatro Comunale di Teramo – Piazza Benvenuto Cellini

Ore 21:30: Spettacolo Teatrale “SANI! Teatro fra pARENTESI” di e con Marco Paolini

Le storie del pianeta, le nostre storie. Sulla scena un enorme castello di carte mostra la fragilità dell’equilibrio di ogni sistema ecologico, naturale o artificiale. Ma non basta avere consapevolezza, in una crisi servono coraggio e immaginazione, perché tornare a prima non si può, desiderarlo è umano ma non è utile, né pratico.

SABATO 15 OTTOBRE

Università degli Studi di Teramo – Via Renato Balzarini, 1

Ore 10:30: Incontro con le scuole “Una nuova responsabilità verso il pianeta” partecipano Valerio Rossi Albertini (fisico del CNR, accademico e divulgatore scientifico) e Alessio Lorusso (virologo dell’IZS di Teramo)

Proiezione documentario UNA SOLA SALUTE

One Health Award e Sistema Sanitario Nazionale (con Crediti di Formazione Professionale) partecipano Gianni Rezza (Dirigente del Ministero della Salute), Antonio Sorice (Capo Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo), Americo Cicchetti (Professore di Organizzazione Aziendale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Stefano Vella (Docente di Salute Globale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Teatro Comunale di Teramo – Piazza Benvenuto Cellini

Ore 17:30: Ted Talk “Raccontare la scienza al grande pubblico” di Valerio Rossi Albertini

Ore 18:30: One Health One Earth. La salute globale “Istituzioni e politica davanti alla sfida più grande”

Modera il Direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, partecipano il Vicedirettore generale della FAO, Maurizio Martina, il Vicedirettore della World Organisation for Animal Health, WOAH, Jean-Philippe Dop, il Direttore del Nutrition and Food Safety dell’OMS, Francesco Branca, il rappresentante dell’OMS in Tunisia, Ibrahim El-Ziq.

Ore 19:30: Un mondo di virus di David Quammen (saggista, autore di Spillover)

Premiazione delle cinque categorie di One Health Award e saluti istituzionali conduce la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti

DOMENICA 16 OTTOBRE

CIFIV “Francesco Gramenzi” – Colleatterrato Alto (TE) *su invito

Ore 11:00: Proiezione documentario UNA SOLA SALUTE

Incontro Conferenza “CIBO E SALUTE GLOBALE”

Partecipa lo chef, 3 stelle Michelin, Niko Romito che a Castel di Sangro (AQ) ha fondato “Accademia Niko Romito”, Scuola di Alta formazione e Specializzazione professionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’alta cucina.